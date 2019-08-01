華映重整遭駁回陷解散危機 9銀行恐損失7億

（中央社記者劉姵呈台北1日電）大同集團子公司華映30日公告，申請重整後又遭桃園地方法院駁回抗告，陷解散危機。金管會公布最新銀行債權情況，9家銀行債權餘額約新台幣48.6億元，預估可能損失7億元。

金融監督管理委員會銀行局公布，截至7月底，共計有9家銀行在華映的債權餘額新台幣48.6億元，包括台灣銀行、合作金庫、富邦銀行、華南銀行、陽信銀行、兆豐銀行、彰化銀行、土地銀行及台新銀行。副局長莊琇媛表示，債權金額前5大銀行依照排序為陽信9.14億元、合庫9.05億元、華銀7.24億元、富邦7.2億元及土銀5.4億元。

莊琇媛指出，9家銀行已提列備抵呆帳準備為15.1億元，預估可能損失僅7億元，主要是因為大多銀行擔保的比率很高，預估損失就比較低。

此外，大同另一家子公司綠能科技7月召開董事會討論解散清算，莊琇媛對此指出，因土地銀行及京城銀行對綠能的放款已打呆，剩餘5家債權銀行授信餘額有7.4億元，包括台灣銀行2.43億元、華南銀行2.55億元、兆豐銀行1.84億元、彰化銀行0.3億元、安泰銀行0.28億元。（編輯：楊凱翔）1080801