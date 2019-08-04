柯文哲組黨拚席次 北市立委選情緊繃

台北市長柯文哲（中）1日在台北，宣布籌組政黨，北市議員鍾小平（左）、徐立信（右）也出席記者會。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北4日電）距離立委選舉不到半年，台北市立委選情相當激烈，除了國民兩黨外，時代力量、親民黨都在北市推出立委參選人，新成立的台灣民眾黨也可能不會缺席。其中士林大同區、信義南松山區都已經出現多人角逐的局面。北市可說是立委選舉的一級戰區。

台北市立委席次歷年多半藍大於綠，2016年立委選舉，國民黨在北市囊括5席，民進黨則在士林北投、士林大同取得2席，中正萬華區民進黨禮讓時代力量的提名人林昶佐，林擊敗當時國民黨候選人林郁方，代表泛綠拿下第3席。

但明年立委選舉的狀況與4年前已大不相同。泛藍陣營為奪回中央執政權，對北市立委席次志在必得；而台北市長柯文哲籌組新政黨「台灣民眾黨」，可能在北市推出候選人，分食藍綠票源，更讓各選區充滿變數。包括士林大同區、信義南松山區都是三足鼎立的狀況，而士林北投區、中正萬華區也可能出現多人角逐的局面。

民進黨現有的2席立委選區內，都遭遇強力挑戰。被視為綠大於藍的士林大同區，現任民進黨立委何志偉競選連任，國民黨則推出屬於韓國瑜系統的前立委孫大千，親民黨由不分區立委陳怡潔轉戰區域。

何志偉向中央社記者說，三足鼎立的情況可能遍地開花，民進黨必須多注意，未來選戰還是強打中央政績牌，同時也訴求主權、言論自由等議題，「台灣不會想變成香港那樣」。

至於士林北投區，民進黨現任立委吳思瑤拚連任，國民黨則是由台北市議員汪志冰在黨內初選勝出，另外，無黨籍前新北市議員李婉鈺也表態，願與台灣民眾黨合作，可能會挑戰此區立委。

在中正萬華區，現任立委林昶佐因黨內路線問題，已退出時代力量，將以無黨籍身分參選立委，民進黨中央也決定禮讓林，在該選區不提名。上屆意外落選的前立委林郁方將捲土重來，而在國民黨內初選落敗的鍾小平是否代表台民黨參選中正萬華區立委，也備受矚目。

至於信義南松山區，由連任3屆的國民黨立委費鴻泰再度出馬，時代力量則推出律師陳雨凡角逐，民進黨則可能由台北市議員許淑華參選，但因為是艱困選區，民進黨仍未決定是否徵召人選。

向來偏藍的港湖區，國民黨現任立委李彥秀尋求連任，民進黨尚末決定徵召人選，可能推派與柯文哲互動不錯的議員高嘉瑜應戰；之前柯文哲也曾說過，願意替高嘉瑜站台。

高嘉瑜說，若獲民進黨徵召，她有信心第三勢力能夠整合，包括時力、社民黨都願意支持她，不會提名人選，讓港湖區成為國民黨與非國民黨候選人之爭。

至於台灣民眾黨對北市立委選情的影響，李彥秀認為，柯文哲組黨影響的還是原本民進黨選票，國民黨則要延續基本盤，並從2018年九合一選舉議員那塊去擴大。

民進黨立委何志偉則認為，柯文哲組黨「不一定是壞事」，有時候操之過急，反而會加速凝聚綠營支持者，民進黨與柯文哲間，是很微妙的互動關係。

至於是否擔心台民黨候選人會拉走民進黨支持者，何志偉說，總統大選部分，雖然柯文哲和總統蔡英文的票源重疊較大，但立委部分，柯文哲推出的候選人則要看在哪個區域，及個別候選人的條件，情況都會不同。

李彥秀還說，因為國民黨在台北市沒有「小母雞」，8個立委候選人將會聯合競選、互相拉抬。對於聯合競選，大安區的國民黨立委林奕華則表示，台北市幾位立委在地方扎根很深。後期一定會聯合競選，但國民黨總統提名人韓國瑜仍要兼顧高雄市政，「我們當他的分身比較重要」。1080804