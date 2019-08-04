郭台銘親筆信曝光 感謝粉絲不離不棄

「郭台銘粉絲老虎軍團」臉書社團4日公布郭台銘（圖）的親筆信函，郭台銘對於粉絲的不離不棄表示銘感五內。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北4日電）鴻海創辦人郭台銘動向引人注目，支持者日前發起連署，希望郭台銘參選總統。「郭台銘粉絲老虎軍團」臉書社團今天公布郭台銘的親筆信函，郭台銘對於粉絲的不離不棄表示銘感五內。

郭台銘在國民黨總統初選落敗後，出國沈澱半個月後，於上月底返台，未來動向引發各界關注，而郭台銘的支持者並未因初選落敗而消沈，反而在郭台銘出國期間，自發性展開連署活動，希望郭台銘能參選總統。

日前郭台銘在國外得知此訊息時，還特地在臉書發文指出，「果凍粉絲辛苦了」，向支持者表達慰問之意。

今天下午由郭台銘支持者組成的「郭台銘粉絲老虎軍團」臉書社團公布郭台銘寫給支持者的親筆信。郭台銘在信中表示，「親愛的老虎軍團兄弟姊妹們：諸位的儘心儘力、不離不棄，台銘永遠銘感五內。郭台銘敬上」。

郭台銘的親筆信引來大批郭粉按讚，不少郭粉留言表示，「唯一支持郭台銘」、「2020一定要把郭台銘送進總統府」、「非郭不投」等。

而「郭台銘粉絲老虎軍團」也發出聲明表示，有鑒於連署活動已經獲得郭台銘的回應，宣布連署行動將於今晚暫時告一段落。暫時停止連署並非結束，而是期待下一個階段的開始，將靜待郭台銘最後決定，再一起吹響啟動的號角。

永齡基金會執行長劉宥彤告訴中央社記者，信是郭台銘今天親筆寫給支持者的，並沒有要干涉連署，只是覺得粉絲很辛苦。對於何時將舉辦粉絲見面會，是否將全台分區舉辦，劉宥彤說，郭台銘才剛回來幾天，目前還在規劃。（編輯：鄭雪文）1080804