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華山分屍案 凶嫌陳伯謙一審被判死刑

最新更新：2019/08/05 15:23
台北地方法院5日判決華山草原分屍案凶嫌陳伯謙死刑，褫奪公權終身。（中央社檔案照片）
台北地方法院5日判決華山草原分屍案凶嫌陳伯謙死刑，褫奪公權終身。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北5日電）發生在去年6月的華山草原分屍案，凶嫌陳伯謙涉嫌性侵、殺害被害人高姓女子後棄屍，被台北地檢署以殺人等罪起訴。台北地方法院今天判決陳男死刑，褫奪公權終身。

檢方起訴指出，陳伯謙去年5月在台北市華山草原搭建「野居草堂」，高女於同年5月31日下午到草堂與在場的陳伯謙等人聊天及飲酒；6月1日凌晨0時30分左右，高女因酒醉昏睡。

檢方調查，陳伯謙在同日凌晨4時左右，性侵昏睡且無力反抗的高女；被害人驚醒，極力反抗，陳男便以手勒住高女頸部，導致她窒息死亡。

陳伯謙擔心東窗事發，先將高女的屍體藏在「野居草堂」內的綠色塑膠箱，後來還用教學及展示用的刀子，將被害人屍體連同衣服，依序切割成13部位。

檢方指出，陳男去年6月4日將7袋屍塊分別置入麻袋、運動提帶及後背包內，騎乘機車至陽明山棄置，並將被害人的左側乳頭及外陰部製成標本。

北檢認定，陳伯謙涉犯刑法強制性交故意殺害被害人罪嫌、竊盜罪嫌、毀壞屍體罪嫌及遺棄屍體罪嫌，去年8月間起訴陳男，並建請法院處以最嚴厲之刑。（編輯：張銘坤）1080805

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