華山分屍案判死 法官：凶嫌泯滅人性

發生在107年6月的華山草原分屍案，凶嫌陳伯謙涉嫌性侵、殺害被害人高姓女子後棄屍，被台北地檢署以殺人等罪起訴。台北地方法院5日判決陳男死刑，褫奪公權終身。台北地方法院庭長李殷君（圖）說明判決理由。中央社記者林長順攝 108年8月5日

（中央社記者林長順台北5日電）華山分屍案，台北地方法院今天依殺人等罪判處凶嫌陳伯謙死刑，褫奪公權終身。合議庭認為，陳男罪大惡極、泯滅人性，若重返社會，用相同手段再犯的可能性極高。

合議庭認定陳伯謙涉犯強制性交而故意殺害被害人罪，處死刑，褫奪公權終身；竊盜罪，有期徒刑10月；遺棄屍體罪，有期徒刑4年6月。應執行死刑，褫奪公權終身。

判決指出，陳伯謙去年5月在台北市華山草原搭建「野居草堂」，被害人高姓女子於同年5月31日下午到「野居草堂」，與陳男等人聊天及飲酒；6月1日凌晨0時30分左右，高女因酒醉昏睡。

陳伯謙在同日凌晨4時左右，性侵昏睡且無力反抗的高女；被害人驚醒後反抗，陳男便以手勒死高女、分屍，並將高女包包內的現金花用殆盡。陳男同年6月4日將屍塊棄置在陽明山，並將被害人的左側乳頭及外陰部製成標本。

判決表示，陳伯謙偵查中坦承坦承殺人、竊盜、損壞及遺棄屍體犯行，但否認性侵。審理時又翻供否認殺人，辯稱是一位英文名字叫Eric的台灣男子殺害，他只是被威脅而幫忙分屍及棄屍。不過，法院調查後認為陳男說法均不可採。

陳男雖然在警方訊問前已坦承殺人、棄屍，但法院認為，家屬通報被害人失蹤時，警方已進行調查，並有確切根據合理懷疑陳男涉案，所以陳男自首不成立。

另外，法院根據彰化基督教醫院鑑定報告結果，認定陳男於案發時基於自主意識，具有辯識能力及控制能力。

法院認為，陳伯謙惡性重大至極，所為顯已泯滅人性，在澈底悔悟面對己非之前，難有更生改善的可能性，倘不與社會永久隔離，則日後重返社會，恐以相同手段侵害他人生命權的可能性極高，因此量處死刑，併宣告褫奪公權終身。（編輯：方沛清）1080805