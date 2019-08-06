柯文哲認失言 再批國家資源不當使用也是貪腐

台北市長柯文哲（圖）5日指蔡總統把國家搞成這樣子，「妳說沒貪污，但妳旁邊每個都貪污」，總統府嚴正立場要求道歉。柯文哲6日說，「我講完就知道失言」。中央社記者王飛華攝 108年8月5日

（中央社記者梁珮綺台北6日電）對於總統蔡英文說「抹黑別人不會讓自己變乾淨」，台北市長柯文哲今天說，「國家資源不當使用，也是一種貪污腐敗」，人民想看到政府反省的態度，而不是「交給司法去辦」說詞。

柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時做上述表示，同時指出，他昨天批評時用了「都」這個字，是失言，但他這個人「講話就這樣，高不高興，隨便妳」。

柯文哲昨天指蔡總統把國家搞成這樣子，「妳說沒貪污，但妳旁邊每個都貪污」，總統府嚴正立場表示，「有多少證據說多少話」要求道歉，他則表示，「我要道歉什麼」。

蔡總統昨晚透過臉書用「柯語錄」指出，批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升，總統府幕僚群也要求柯文哲道歉。

對此，柯文哲說，用「都」這個字確實言過其實，「我講完就知道失言」，而他昨天還拜訪果東法師，反省自己是「權力的傲慢」，指自己有時用字不精確或用詞太狠，但他並非一般的政治人物，「就是不高興，就啪下去」。

柯文哲也反問媒體，「我講的地方哪個不對？我們當年還是支持民進黨的，3年後台灣怎麼變成這樣子？」他想跟蔡總統說，「國家資源的不當使用，也是一種貪污腐敗」。

他說，若蔡總統不服氣，可以做民調，調查民進黨是否比國民黨清廉，相信蔡總統內心有底，柯文哲也反問「兆豐案、慶富案辦到哪裡去了？慶富案辦到連人都不見」，指老百姓內心會有判斷。

柯文哲表示，走私菸風波只是冰山一角，3週過去，仍沒有結果，如果按照兆豐案、慶富案的辦法，就是「交給司法」，但這不是人民期待的，人民要看到的是一種反省的態度。（編輯：翁翠萍）1080806