柯文哲認貪污說失言 總統：政治人物發言要負責

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天對台北市長柯文哲再批私菸等案表示，政府態度是嚴正的，希望案子徹查到底，但台灣是法治國家，必須依據法律與證據調查做成結論，做為執政者不能以情緒處理問題。

蔡總統上午出席亞洲太平洋國會議員聯合會第83屆理事會暨第49屆年會致詞後，被媒體詢及台北市長柯文哲昨天表示，總統蔡英文雖然沒有貪污，但是旁邊的每個人都貪污，做了以上表示。

總統表示，今天上午柯文哲承認昨天的話是失言，如果有人說柯文哲身邊的人都貪污，沒有拿出證據，相信柯文哲也會非常不高興；總統說，民選的政治人物講話要負責任，要有實質的證據，不能太隨興，畢竟是公眾人物，「我相信也有很多人想聽柯文哲的意見，也希望柯文哲在發言的時候，能夠特別謹慎」。

記者追問柯文哲昨天加碼批評兆豐案、慶富案與私菸案，總統表示，兆豐與慶豐兩起案件發生在上一個政府執政時期，私菸的事情也是歷經幾個政府，作為現在的執政者，事情爆發出來就必須處理，都會以最嚴正的態度面對，希望執法單位都能徹查到底。

總統表示，政府態度是嚴正的，希望把這些案子徹查到底，但台灣是法治國家，必須依據法律與證據進行調查與做成結論，做為執政者不能以情緒處理問題。

針對柯文哲今天承認貪污說是失言是否代表道歉，總統反問「要不要回去問他」。

是否為身邊被指貪污的人感到委屈，總統表示，這種沒有證據的指控對她身邊的人確實不公平。

記者問最新民調結果柯郭或郭柯結盟都贏過蔡總統，以及台灣民眾黨成立總統送花被說是以德報怨，總統表示，送花一定要送，並祝福柯文哲一切順利，至於民調，不同時候對不同議題做民調，都做參考，但對自己的選情有信心。（編輯：趙蔚蘭）1080806