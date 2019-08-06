總統：22年首次平衡預算 史上最遵守財政紀律政府

（中央社記者溫貴香台北6日電）台北市長柯文哲多次批評前瞻基礎建設計畫，總統蔡英文今天除舉例說明中央與地方合作共享資源外，也強調，明年的預算是22年以來首次的平衡預算，這個政府是有史以來最遵守財政紀律的一個政府。

蔡總統上午出席亞洲太平洋國會議員聯合會第83屆理事會暨第49屆年會致詞後受訪表示，台北市長柯文哲對前瞻基礎建設計畫有意見，但她要替前瞻基礎建設講幾句話，前瞻基礎建設計畫最重要就是要讓台灣落後的基礎建設能夠趕上未來的需要，讓台灣未來的建設有一個好的基礎建設來支撐。

其次，因氣候變遷天災所導致的傷害非常大，總統說，政府必須把基礎建設做好防治這些水災或其他的天災；第三是城鄉差距的問題，希望透過前瞻基礎建設讓台灣城鄉差距縮小，達到區域的平衡。

總統以翡翠水庫舉例說，台北市人都喝翡翠水庫的水，但長期以來新北市民都希望共飲翡翠水庫的水，前瞻基礎建設計畫中有一項必要工程，讓新北市民也可以喝到翡翠水庫的水。

總統說，這個動土典禮柯文哲自己也參加，他應該可以深刻體驗到很多前瞻基礎建設計畫，中央與地方可以一起來做，共享國家的資源。

總統再以第2個例子表示，她曾參加桃園市與新北市一項聯合活動，新北市的捷運系統可以延伸到桃園市，讓桃園市民可以享受到捷運的便利，這也證明中央與兩個直轄市共同讓交通網的形成，讓北部都會區的民眾交通更順暢。

訪問結束後，總統突然又走回來引起一陣騷動，她說：「等一下、等一下、再補一下、有、有、有，都忘記講了。」

總統補充說：「我們雖然進行前瞻基礎建設計畫、很多很多的建設計畫，但我們還是謹守財政紀律，過去兩年雖然預算編列時是赤字預算，但是結算時都有結餘。」

總統強調，今年在編明年的預算時候，是22年以來首次的平衡預算，換句話說，不是赤字預算，歲入跟歲出是平衡的。也就是說這個政府是有史以來最遵守財政紀律的一個政府。（編輯：林孟汝）1080806