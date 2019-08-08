亞股普遍走揚 台股大漲逾百點挑戰10500

亞股8日普遍表現亮眼，台股也在蘋概三王帶動下，指數大漲超過百點，挑戰10500點整數關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北8日電）美股科技股率先止跌，讓亞股吃下定心丸，今天普遍表現亮眼，台股也在蘋概三王帶動下，指數大漲超過百點，挑戰10500點整數關卡。

加權股價指數終場上漲108.31點、漲幅1.04%，收在10494.49點，成交值新台幣1230.55億元。蘋概三王台積電、大立光、鴻海表現不俗，尤其是台積電漲幅超過2%，貢獻指數漲點近半，成為台股拉出中長紅的最大功臣。

分析師表示，在電子股領軍帶動下，今天台股漲勢雨露均霑，包括金融、傳產也都擺脫連跌數個交易日的頹勢，加上近日人氣指標散熱族群未出現逢高出脫的賣壓，顯示在指數跌勢暫止之際，資金仍在尋求值得投資的標的。

分析師指出，MSCI明晟今天凌晨公布季度調整結果，台股在全球標準型指數、全球小型指數、全球微型指數等各項指數成分股不變，對資金移動與整體大盤影響中性看待，後市仍將關注個股基本面、國內外景氣趨勢、美中貿易戰及美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策。

法人認為，個股方面，仍有8月營收及第2季財報的干擾因素，整體而言，貿易戰的發展仍是引導資金流向的最關鍵因素。（編輯：張均懋）1080808