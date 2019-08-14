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中國軍艦擦撞台船疑掉武器系統 海巡：沒這事

最新更新：2019/08/14 18:27
高雄籍散裝貨輪「友泰一號」7月底在金門料羅港附近海域與中國軍艦擦撞，船身受損、無人受傷。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年8月1日
高雄籍散裝貨輪「友泰一號」7月底在金門料羅港附近海域與中國軍艦擦撞，船身受損、無人受傷。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年8月1日

（中央社記者黃麗芸台北14日電）媒體報導，日前中國軍艦擦撞台籍貨輪疑撞掉武器系統。海巡署今天表示，金門海巡隊當天登船蒐證、調查時，並未有此發現，且相關卷證已函送交通部航港局進行海事鑑定。

中時電子報報導，金門料羅灣東南外海7月31日晚間，發生台籍貨輪與中國軍艦擦撞事件，據了解，中國軍艦上一具搜索雷達系統，另有一說是射控系統竟被撞飛，且掉落在台籍「友泰一號」甲板上，讓台灣軍方如獲至寶。

海巡署今天發布新聞稿表示，金門海巡隊事發當天登船蒐證、調查時，並未有相關發現，全案經金門海巡隊配合交通部航港局中部航務中心現勘調查、蒐證後，已於8月1日將相關卷（跡）證函送交通部航港局中部航務中心，進行海事鑑定。

高雄籍散裝貨輪「友泰一號」7月底在金門料羅港附近海域與中國軍艦擦撞，船身受損、無人受傷。

海巡署金馬澎分署當晚8時許獲報，「友泰一號」在料羅港南東方19.5浬處疑與中國軍艦發生擦撞，隨即由金門海巡隊派遣「10053艇」前往現場，中國軍艦以船身受損，拒絕停船受檢，直接返回廈門港口。（編輯：李亨山） 1080814

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