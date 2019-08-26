MIT自駕電動小巴首亮相 力拚2021年量產[影]
（中央社記者蔡芃敏台北26日電）MIT自駕電動小巴首度亮相，經濟部表示，相較僅有一種定位的特斯拉，MIT小巴有3種定位系統，可作出最佳化定位。預計在年底進行沙盒實驗運行，力拚西元2021年底投入量產。
由經濟部技術處科技專案支持約新台幣4000萬元，財團法人車輛研究測試中心串聯產業打造的MIT自駕電動小型巴士WinBus今天亮相，經濟部長沈榮津、經濟部技術處長羅達生、車輛中心董事長黃隆洲等人均出席發表會活動。
沈榮津說，特斯拉自駕車僅有一種定位系統，並且透過攝影機來做影像辨識，而台灣自研自製的WinBus則有3種定位系統，可配合地形地貌，選擇最佳的定位系統，且精度也更勝其他廠牌。同時，除了影像辨識測距外，還可透過車與車之間通訊以及車跟路邊設施通訊辨識，極具優勢，預計2年內量產、力拚輸出海外。
羅達生指出，整廠輸出需要三大要件，首先，須具備自主關鍵技術，以MIT自駕小巴而言，台灣掌握80%關鍵零組件，100%自主研發，其次則是需要實證場域經驗，總統蔡英文已在去年公布無人載具科技創新實驗條例。第三，則要建立自主團隊，從營運商、零組件至系統商，以打群架方式拓展海外市場。
車輛測試中心總經理廖慶秋則說，WinBus也是一座研發平台，廠商可利用平台發展各種客製化系統，符合外國客戶需求，預計2021年完成試驗後，進入量產階段，未來也可望因此讓自駕場域應用擴散到國際，並讓自駕車系統外銷海外。
值得注意的是，WinBus自駕電動小型巴士已達美國汽車工程師協會的Level 4高度自動駕駛階段，在固定或封閉式場域內，車輛無須人為介入，就可以完成所有駕駛和環境監測功能。
此外，政府以自駕產業聯盟帶動整體發展，以WinBus自駕電動小型巴士來說，便串聯國內車輛上下游關鍵零組件與系統，由輝達、英業達、上銀、光寶、中華電信和宏碁智通共同打造。（編輯：林興盟）1080826