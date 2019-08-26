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MIT自駕電動小巴亮相 定位系統勝特斯拉 拚2021年量產
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MIT自駕電動小巴首亮相 力拚2021年量產[影]

最新更新：2019/08/26 19:34
財團法人車輛研究測試中心串連產業打造台灣自研自製的自駕電動小型巴士WinBus，26日在經濟部亮相，展現台灣研發與製造能量。中央社記者裴禛攝　108年8月26日
財團法人車輛研究測試中心串連產業打造台灣自研自製的自駕電動小型巴士WinBus，26日在經濟部亮相，展現台灣研發與製造能量。中央社記者裴禛攝　108年8月26日

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）MIT自駕電動小巴首度亮相，經濟部表示，相較僅有一種定位的特斯拉，MIT小巴有3種定位系統，可作出最佳化定位。預計在年底進行沙盒實驗運行，力拚西元2021年底投入量產。

由經濟部技術處科技專案支持約新台幣4000萬元，財團法人車輛研究測試中心串聯產業打造的MIT自駕電動小型巴士WinBus今天亮相，經濟部長沈榮津、經濟部技術處長羅達生、車輛中心董事長黃隆洲等人均出席發表會活動。

沈榮津說，特斯拉自駕車僅有一種定位系統，並且透過攝影機來做影像辨識，而台灣自研自製的WinBus則有3種定位系統，可配合地形地貌，選擇最佳的定位系統，且精度也更勝其他廠牌。同時，除了影像辨識測距外，還可透過車與車之間通訊以及車跟路邊設施通訊辨識，極具優勢，預計2年內量產、力拚輸出海外。

羅達生指出，整廠輸出需要三大要件，首先，須具備自主關鍵技術，以MIT自駕小巴而言，台灣掌握80%關鍵零組件，100%自主研發，其次則是需要實證場域經驗，總統蔡英文已在去年公布無人載具科技創新實驗條例。第三，則要建立自主團隊，從營運商、零組件至系統商，以打群架方式拓展海外市場。

車輛測試中心總經理廖慶秋則說，WinBus也是一座研發平台，廠商可利用平台發展各種客製化系統，符合外國客戶需求，預計2021年完成試驗後，進入量產階段，未來也可望因此讓自駕場域應用擴散到國際，並讓自駕車系統外銷海外。

值得注意的是，WinBus自駕電動小型巴士已達美國汽車工程師協會的Level 4高度自動駕駛階段，在固定或封閉式場域內，車輛無須人為介入，就可以完成所有駕駛和環境監測功能。

此外，政府以自駕產業聯盟帶動整體發展，以WinBus自駕電動小型巴士來說，便串聯國內車輛上下游關鍵零組件與系統，由輝達、英業達、上銀、光寶、中華電信和宏碁智通共同打造。（編輯：林興盟）1080826

影片來源：ARTC車輛中心 YouTube頻道
財團法人車輛研究測試中心串連產業打造台灣自研自製的自駕電動小型巴士WinBus，26日在經濟部亮相，展現台灣的研發與製造能量。圖為WinBus內裝。中央社記者裴禛攝　108年8月26日
財團法人車輛研究測試中心串連產業打造台灣自研自製的自駕電動小型巴士WinBus，26日在經濟部亮相，展現台灣的研發與製造能量。圖為WinBus內裝。中央社記者裴禛攝　108年8月26日
由經濟部技術處科技專案支持，財團法人車輛研究測試中心串連產業打造台灣自研自製的自駕電動小型巴士WinBus，26日在經濟部亮相。中央社記者裴禛攝　108年8月26日
由經濟部技術處科技專案支持，財團法人車輛研究測試中心串連產業打造台灣自研自製的自駕電動小型巴士WinBus，26日在經濟部亮相。中央社記者裴禛攝　108年8月26日
財團法人車輛研究測試中心串連產業打造台灣自研自製的自駕電動小型巴士WinBus，26日在經濟部亮相，經濟部長沈榮津（前中）出席見證並試乘。中央社記者裴禛攝　108年8月26日
財團法人車輛研究測試中心串連產業打造台灣自研自製的自駕電動小型巴士WinBus，26日在經濟部亮相，經濟部長沈榮津（前中）出席見證並試乘。中央社記者裴禛攝　108年8月26日
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