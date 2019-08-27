柯文哲創台灣民眾黨 內政部准了

（中央社記者顧荃台北27日電）台北市長柯文哲申請成立政黨「台灣民眾黨」，內政部已完成審核備案，維持「台灣民眾黨」名稱未變，23日起成為正式政黨；新政黨依法須在一年內法人登記，否則內政部可撤銷備案。

內政部官員表示，日前已對台灣民眾黨的成立程序完成審核，確認沒有牴觸法令，予以備案，23日發文通知，因此「台灣民眾黨」23日起就是正式政黨，並已依法發給圖記（大印）與證書。

由於「台灣民眾黨」名稱取自蔣渭水在日治時期成立的政黨，引起蔣渭水基金會等不同意見，也有民眾在公共政策網路參與平台連署，認為會混淆，不應通過。

對此內政部官員說明，蔣渭水成立的是日治時期的政黨，內政部認為「台灣民眾黨」的名稱，並沒有違反政黨法「不得與已設立之政黨名稱或簡稱相同或類似者」的規定，在合法性上沒有問題；至於其他的民眾疑慮，則是政黨要自己審酌與對外說明。

內政部官員說，「台灣民眾黨」完成備案後，後續要依法完成政黨的法人登記，根據政黨法規定，法人登記要在備案一年內完成，也就是期限為明年8月22日；若沒有在期限內完成，內政部將依法廢除政黨備案。（編輯：黃國倫）1080827