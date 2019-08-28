中國接受教廷內定主教 外交部盼落實宗教自由

（中央社記者顧荃台北28日電）中國承認教廷內定的內蒙古主教人選姚順，外交部今天表示，將持續關注教廷與中國教務議題相關進展與對話，並期盼中國最終能落實宗教自由化，保障人民的信仰生活與品質。

中梵去年9月簽署主教任命協議，磨合近一年後，26日首度舉辦主教祝聖典禮。獲選的內蒙古集寧教區主教姚順，是教廷多年前就內定的人選，顯示教廷積極擴大對中國天主教人事權的影響力。

外交部發言人歐江安下午表示，中國內蒙古集寧教區於今年4月透過其選舉程序，選出神父姚順為候任主教，並獲得教宗方濟各（Pope Francis）任命。中國政府於8月26日舉行姚順主教的祝聖典禮，實現教廷一向堅持的「聖統制」，意思即是各國主教「由羅馬任命，由教宗任命」的原則。

歐江安指出，內蒙古集寧教區姚順神父原是教廷認可的主教人選，但之前遲未獲中國政府的同意。姚順主教的祝聖獲得教廷的同意，象徵中國天主教會邁向與普世教會共融的一步。

歐江安說，外交部將持續密切關注教廷與中國教務議題相關進展與對話，並期盼梵中協議能為中國天主教地下教會信徒帶來曙光，促使中國最終能落實宗教自由化，保障人民的信仰生活與品質。

歐江安表示，中國當局近來嚴厲打壓境內天主教會，限制教友的信仰生活，甚至以梵中主教任命的臨時性協議逼迫地下教會主教加入愛國會。教廷於今年6月28日公布關於中國神職人員民事登記的牧靈指導，盼中國政府不要對「非官方」天主教團體施加恐嚇性壓力，強調必須尊重中國教友及神職人員的良心及信念，才有助於教會的合一。（編輯：林興盟）1080828