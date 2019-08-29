汐止警追捕遭撞身亡 同事敬禮淚喊任務結束

新北市警察局汐止分局警員薛定岳28日追捕拒檢逃逸騎士時不幸殉職，29日中午移靈，同事們在他的辦公桌上擺放鮮花，紀念曾經的好夥伴。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 108年8月29日

（中央社記者葉臻新北29日電）新北市警察局汐止分局警員薛定岳，昨天追捕拒檢逃逸的機車時遭對方惡意衝撞身亡，今天中午移靈，同事們向他鞠躬高喊「任務結束、一路好走」，場面令人心酸。

汐止分局汐止派出所31歲警員薛定岳，昨天追捕拒檢逃逸的王姓犯嫌，在過程中遭對方惡意衝撞，導致機車摔飛撞上分隔島，送醫後不治。

薛定岳今天中午移靈，靈車稍早回到薛定岳任職的汐止派出所繞行，他的同事們站成一排，向他鞠躬高喊「定岳，任務結束了，一路好走」，薛定岳的個人置物櫃中，仍擺著他蒐集的公仔與積木，本來預計婚後要放在家中佈置，他的同事也在他的辦公桌上擺放鮮花，紀念曾經的好夥伴。

警方表示，薛定岳取締酒駕、毒品案連續2年都是汐止分局的績效第一名，是同事心中積極認真的好警察，不但個性開朗幽默，對學弟妹也很照顧，人緣很好，薛定岳有名愛情長跑多年的女友，日前才剛拍完婚紗照，兩人感情很好。

汐止分局今天召開記者會表示，薛定岳昨天騎警用機車，從新台五路往基隆方向一路緊追拒檢逃逸的王姓犯嫌機車，過程中薛定岳一路用無線電回報，行至基隆市七堵區明德二路與福三街口時遭王嫌惡意衝撞，導致薛定岳撞上分隔島，造成頭部受傷，送醫不治，將爭取從優撫卹。（編輯：李錫璋）1080829