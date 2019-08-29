汐止警薛定岳追捕殉職 檢諭令拒檢男限制住居

（中央社記者沈如峰基隆29日電）汐止警分局警員薛定岳昨天追捕拒檢逃逸騎士王姓男子時不幸殉職。基隆地檢署今天表示，經檢察官訊問後，全案朝公共危險、肇事逃逸等罪嫌偵辦，諭令王男限制住居。

檢方表示，王男昨天經基隆警方循線追查，並帶回基隆市警局第三分局後，檢察官直接前往分局訊問。由於王男坦承曾吸毒拉K，檢警當場對王男採尿，送驗結果尚未出爐；至於有無酒駕行為，經警方對王男實施酒測，沒有酒精反應。

檢方指出，全案朝公共危險、肇事逃逸及毒品等罪嫌偵辦王男，承辦檢察官原本諭令王男新台幣5萬元交保候傳，但因王男覓保無著，後改諭令限制住居。

薛定岳昨天下午4時許騎乘警用機車巡邏，行經新北市汐止區忠孝東路與秀峰路口時，發現王男騎乘機車違規紅燈左轉，薛定岳見狀立即要求王男停車受檢，王男不但拒絕受檢還加速逃逸，一路從新北市狂飆約6公里到基隆市境內。

根據行車記錄器顯示，薛定岳騎乘警用機車一路在後追捕，經過基隆市明德二路、福三街口時，當時為紅燈狀態，王男從外線繞過停等紅燈車輛後，闖紅燈切入內線擦撞到薛定岳騎乘的警用機車。

薛定岳當場連人帶車滑行數公尺猛力撞上分隔島，王男則往基隆方向逃逸。薛定岳當場血流如注失去呼吸、心跳，經送往汐止國泰綜合醫院急救後，仍在昨天晚間6時許宣告不治。（編輯：李錫璋）1080829