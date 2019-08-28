汐止警薛定岳因公身亡 分局爭取從優撫卹

新北市警局汐止警分局31歲警員薛定岳（右）28日追捕拒檢機車時發生車禍身亡，薛員績效優異曾獲表揚，也獲頒好人好事代表。（圖取自新北市警局臉書facebook.com/ntpd.gov.tw）

（中央社記者葉臻新北28日電）新北市警察局汐止分局警員薛定岳今天追捕拒檢逃逸的機車時，與對方發生碰撞受傷後送醫不治。汐止警分局指出，薛員近2年來取締酒駕件數高達72件表現亮眼，將爭取從優撫卹。

汐止警分局表示，汐止派出所警員薛定岳下午執行巡邏勤務時，在新台五路上發現疑酒駕的機車騎士，薛員要求對方停車受檢，但對方拒檢逃逸。

警方指出，薛員騎警用機車從新台五路往基隆方向追捕，追至基隆市七堵區明德二路與福三街口時，與拒檢騎士發生碰撞，隨後摔飛撞上分隔島受重傷。

警方表示，薛員送醫後，在晚間6時許被宣告不治，拒檢逃逸的王姓機車騎士也在晚間6時許被帶回到案，目前正在釐清王姓騎士拒檢逃逸原因及薛員車禍經過。肇事責任，尚待釐清。

汐止警分局長李宏振表示，薛員在民國97年畢業分發至汐止警分局服務至今，與同仁相處融洽，平日表現相當優異，深受各級長官肯定，近2年來取締酒駕件數更高達72件，表現相當亮眼。

李宏振說，痛失認真的同仁深感悲痛，後續警分局將提供家屬必要協助，也會協助家屬向相關單位爭取從優撫卹。（編輯：戴光育）1080828

影片來源：中央社

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績效優異剛拍婚紗照 汐止警薛定岳追捕時車禍亡

（中央社記者葉臻新北28日電）新北市警局汐止警分局31歲警員薛定岳，今天追捕拒檢機車時發生車禍身亡，薛員績效優異曾獲表揚，也獲頒好人好事代表，日前才和交往多年的女友拍完婚紗照，同事都很悲傷。

警方表示，薛定岳近2年來取締酒駕件數高達72件，表現相當亮眼，也曾榮獲好人好事代表，平時工作認真負責，是同事、民眾心中的「暖警」。

警方表示，薛定岳曾偵辦徐姓男子殺害前女友未遂逃逸案，靠著調閱上百支監視器後在4個月內逮捕徐男，因優秀表現，獲得前新北市警察局長胡木源公開表揚。

警方表示，薛定岳和交往多年的女友感情甜蜜，日前才拍完婚紗照，同事都很期待他的婚事，如今發生憾事，派出所氣氛都很低迷。（編輯：卞金峰）1080828