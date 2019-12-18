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汐止警追捕遭撞身亡
汐止分局汐止派出所31歲警員薛定岳，8月28日追捕拒檢逃逸的王姓犯嫌，在過程中與吸毒又無照駕駛的王男發生擦撞，頭部撞上分隔島，送醫不治。基隆地院12月18日判決王男12年有期徒刑，全案可上訴。（圖取自新北市警局臉書）
汐止警追捕遭撞身亡
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吸毒拒檢害警薛定岳喪命 法官重判無照男12年

最新更新：2019/12/18 19:20
新北市員警薛定岳2019年8月追緝超速蛇行且闖紅燈的王耀德（圖），不幸因公殉職，法官審理後，18日判王男12年有期徒刑，全案可上訴。（中央社檔案照片）
新北市員警薛定岳2019年8月追緝超速蛇行且闖紅燈的王耀德（圖），不幸因公殉職，法官審理後，18日判王男12年有期徒刑，全案可上訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）男子王耀德吸毒又無照駕駛，騎機車紅燈左轉被警員薛定岳發現，王男超速蛇行且闖紅燈，薛男在後追緝兩車發生擦撞，薛男倒地頭部撞上分隔島死亡，法院審理後，判王男12年。

基隆地院判決書指出，王男8月28日下午4時許騎機車行經新北市汐止區忠孝東路與秀峰路口時違規紅燈左轉，汐止派出所警員薛定岳發現後上前攔查，王男因無駕駛執照且剛施用毒品愷他命，一路在人車公眾往來頻繁道路超速蛇行、闖越紅燈及逆向行駛。

法院指出，薛男追緝至基隆市七堵區新台五路二段與福三街路口時，因王男超速行駛，薛男發現王男的機車時已閃避不及，薛男的機車右側撞擊到王男的機車左側，薛男倒地並往前滑行，頭部撞擊前方路口分隔島，事故發生後，王男未停車查看薛男傷勢協助送醫，反而加速騎機車逃離現場，薛男經送醫後宣告不治。

法院審酌王男違規紅燈左轉，經警員薛男鳴笛攔停拒不遵照指示停車，為擺脫警員追緝而在車輛、行人密集的主要道路上，以超過最高速限50公里以上的速度疾駛，又多次蛇行、闖越紅燈和逆向行駛，不顧他人用路安全實屬惡劣。

法官認為，王男肇事後又意圖規避責任，擅自駕車逃離現場，足見法治觀念薄弱，造成薛男家屬承受喪失親人的至痛，國家也痛失英才，行為不宜輕縱。

法院另酌審王男雖在審理時當庭向被害人家屬道歉，但因賠償金額差距過大，無法達成和解，兼衡王男坦承犯行等因素，依妨害公眾往來安全致人於死罪、肇事致人死亡逃逸罪，各處有期徒刑10年、2年6月，應執行有期徒刑12年，全案可上訴。（編輯：方沛清）1081218

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