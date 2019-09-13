汐止警薛定岳告別式 靈柩覆蓋國旗追晉巡官

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）新北市員警薛定岳因公殉職，今天舉辦告別式，副總統陳建仁親臨主祭。內政部長徐國勇表示，對於一名年輕對國家有貢獻的員警因此離開感到很捨不得，呼籲民眾不要酒駕。

新北市政府警察局汐止分局員警薛定岳日前在執行巡邏勤務時，發現有機車騎士違規紅燈左轉，薛定岳上前要取締時，機車騎士加速逃離，薛定岳在追捕機車騎士過程中遭對方擦撞摔車傷重，送醫後被宣告不治。

薛定岳老家在彰化縣伸港鄉，今天上午在彰化伸港鄉第一公墓舉辦告別式，陳副總統親臨主祭，徐國勇、警政署長陳家欽、彰化縣長王惠美、新北市長侯友宜等人也都到場致哀。

陳副總統在告別式上頒贈褒揚令，徐國勇代頒行政院一等楷模獎章，陳家欽則追晉薛定岳二線一星巡官職務。汐止警分局巡官邱泰恆在宣讀薛定岳事蹟時，一度哽咽，不少參加告別式的親友及警界同僚也在台下拭淚，場面哀戚。

徐國勇在進入告別式會場前接受媒體聯訪時指出，在薛定岳的事件發生後，警政署已進行檢討，員警取締酒駕，改用獎勵取代績效；至於員警使用的安全帽，安全都符合標準，但可能會因使用時間較久，材質出現疲乏，總統已指示編預算替換使用時間較久的安全帽，保護員警安全。

徐國勇表示，一名年輕對國家有貢獻的員警離開，讓他很捨不得，他要呼籲民眾不要酒駕，以免再有憾事發生。

侯友宜指出，希望大家記著薛定岳的英勇，為社會治安團結一起，守護台灣治安的安全。（編輯：戴光育）1080913