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汐止警追捕遭撞身亡
汐止分局汐止派出所31歲警員薛定岳，28日追捕拒檢逃逸的王姓犯嫌，在過程中遭對方惡意衝撞，導致機車摔飛撞上分隔島，送醫後不治。新北市市長侯友宜對此表示哀痛，並將從優撫卹。（圖取自新北市警局臉書）
汐止警追捕遭撞身亡
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汐止警追捕遭撞身亡1/15

總統親回千字陳情 殉職警未婚妻：盼會有所改變

最新更新：2019/09/11 10:27
殉職員警薛定岳的未婚妻11日凌晨在總統臉書底下留言回應表示，謝謝蔡總統聆聽心聲，也希望未婚夫的離開會有所改變。（圖取自www.facebook.com/tsaiingwen）
殉職員警薛定岳的未婚妻11日凌晨在總統臉書底下留言回應表示，謝謝蔡總統聆聽心聲，也希望未婚夫的離開會有所改變。（圖取自www.facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北11日電）汐止警分局警員薛定岳因公殉職，他的侯姓未婚妻在臉書發表千字陳情書，總統蔡英文逐一回應並說，會密切觀察新法規的實施成效，讓悲劇不再發生。侯女今天凌晨表示感謝，並希望薛定岳的離開會有所改變。

薛定岳8月28日追捕拒檢逃逸的王姓男子時，遭惡意衝撞受傷身亡，基隆地檢署29日諭令王男限制住居，引發議論，薛定岳的侯姓未婚妻當時痛斥「到底把警察的命當成什麼」。

侯女10日凌晨在臉書（Facebook）貼文向蔡總統陳情，提出「績效制度要更改」、「員警身上安全帽的問題」及「酒駕或毒販不可再開車上路刑責制度要更改」等三項建議。

總統昨天在臉書除對薛定岳的離開表達不捨與痛心外，總統進一步說，看到侯女的陳情書，也已經仔細閱讀。很感動侯女在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。

總統表示，事發當時，立刻交代內政部長徐國勇，除了個案的慰問和撫卹，更要針對員警執勤時的安全進行必要檢討。從配備到訓練，都要特別強化員警安全。例如：警察的安全帽雖然符合CNS國家標準規格，但能不能更安全，警政署會立刻進行檢討。

績效評比問題，總統表示，警政署將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵的方式來鼓勵員警執勤。希望這樣有助於減輕基層同仁不合理的壓力。

針對酒駕、毒駕的罰則，總統說，已修改了刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。總統表示，一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。

「讓悲劇不再發生，我們一起努力」總統再次呼籲所有國人，請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事。

侯女今天凌晨在總統臉書底下留言回應表示，謝謝蔡總統聆聽心聲，也希望（薛）定岳的離開會有所改變，「真的很謝謝你（蔡總統）有看到我的陳情書」。（編輯：楊凱翔）1080911

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