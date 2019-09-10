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汐止警追捕遭撞身亡
汐止分局汐止派出所31歲警員薛定岳，28日追捕拒檢逃逸的王姓犯嫌，在過程中遭對方惡意衝撞，導致機車摔飛撞上分隔島，送醫後不治。新北市市長侯友宜對此表示哀痛，並將從優撫卹。（圖取自新北市警局臉書）
汐止警追捕遭撞身亡
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汐止警追捕遭撞身亡2/14

殉職警未婚妻千字文陳情 總統：強化執勤安全

最新更新：2019/09/10 16:07

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）針對殉職員警薛定岳的侯姓未婚妻發表千字陳情書，總統蔡英文今天指出，對於侯女能在心痛之餘寫信，著眼警員安全，讓她非常感動，也希望能特別強化警員執勤時的安全。

蔡總統下午前往桃園市渴望園區參加「108年原住民族文化健康站計畫負責人研習營」活動，並與數百名原住民合影，展現高度親和力。

蔡總統在會後接受媒體聯訪，被問到汐止警分局警員薛定岳日前追捕拒檢逃逸的機車時，遭對方碰撞受傷不治，薛員的侯姓未婚妻在臉書發表千字陳情書，向蔡總統提出「績效制度要更改」等三大建議的看法。

蔡總統表示，這件事情讓全國人民都感到非常不捨及痛心，一名年輕的警員就這樣離開，我們心裡當然都很沉痛，「他的女朋友可以在自己的心痛跟自己的感傷之餘，能夠寫這封信，她著眼在全體警員的安全問題上面，我是覺得非常感動」。

蔡總統指出，已告訴內政部長徐國勇，希望對警員執行職務的安全必須要有必要的檢查、檢討，不論是員警配備也好、訓練也好，都要特別強化警員執勤時的安全。

至於酒駕部分，蔡總統表示，現在的法律已經修改，加重酒駕處罰，她也要呼籲國人遵守法律，盡到做為社會一份子的責任，千萬不要酒駕。（編輯：戴光育）1080910

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