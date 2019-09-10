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汐止警追捕遭撞身亡
汐止分局汐止派出所31歲警員薛定岳，28日追捕拒檢逃逸的王姓犯嫌，在過程中遭對方惡意衝撞，導致機車摔飛撞上分隔島，送醫後不治。新北市市長侯友宜對此表示哀痛，並將從優撫卹。（圖取自新北市警局臉書）
汐止警追捕遭撞身亡
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汐止警追捕遭撞身亡1/11

汐止警殉職 未婚妻寫千字文向蔡總統陳情

最新更新：2019/09/10 13:06

（中央社記者葉臻新北10日電）汐止警分局警員薛定岳8月28日追捕拒檢逃逸的機車時，遭對方碰撞受傷不治，薛員的侯姓未婚妻今天凌晨在臉書發表千字陳情書，向總統蔡英文提出「績效制度要更改」等三大建議。

薛定岳8月28日追捕拒檢逃逸的王姓男子時，遭惡意衝撞受傷身亡，基隆地檢署29日諭令王男限制住居，引發議論，薛定岳的侯姓未婚妻當時痛斥「到底把警察的命當成什麼」。

侯女凌晨在臉書（facebook）貼文向蔡總統陳情，提出「績效制度要更改」、「員警身上安全帽的問題」及「酒駕或毒販不可再開車上路刑責制度要更改」等三項建議。

文中，侯女指出，上級規定要有績效，主管有壓力，基層員警就要拚了命去抓，「希望不要有太多的專案，以免增加員警體力負擔」。

在安全帽部分，侯女表示，是否該定期更換、安全性是否足夠等都需要討論，尤其薛定岳的同事在8月曾遭嫌犯推下樓而縫了3至4針，是因為安全帽的保護不夠，才會造成員警受傷。

針對這點，侯女說，希望可以改善，並加強安全帽的安全性，真的不希望再有任何一名員警因為安全帽安全性不夠而導致頭部受傷。

侯女指出，各國有酒駕或毒販不可再開車上路的刑責制度，回頭看看台灣的酒駕罰則因過輕，所以一犯再犯；另建議修正刑法中針對傷害執勤中的司法人員應加重其刑，以保護勞苦功高的司法人員，降低歹徒有心攻擊司法人員的意圖。

侯女並懇請蔡總統，能替保衛人民生命財產安全的基層員警改變不合適的制度，成為基層員警最堅強的後盾。

侯女的千字陳情書，全文在臉書社團「●【爆怨公社】●」露出。（編輯：戴光育）1080910

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