汐止警殉職拒檢男限住居 薛定岳女友發文怒斥

（中央社記者葉臻新北30日電）新北市警察局汐止分局警員薛定岳，28日追捕拒檢逃逸的王姓男子時遭惡意衝撞身亡，基隆地檢署29日諭令王男限制住居，引發議論，薛定岳女友也痛斥「到底把警察的命當成什麼」。

汐止警分局汐止派出所31歲警員薛定岳，28日追捕拒檢逃逸的王姓男子時，遭對方惡意衝撞後摔撞上分隔島，經搶救後仍身亡。

基隆地檢署承辦檢察官依公共危險、肇事逃逸及毒品等罪嫌偵訊王男，29日凌晨諭令王男新台幣5萬元交保候傳，但因王男覓保無著，後改諭令限制住居，引發議論，警政署發表聲明表示「無法接受」，新北市長侯友宜也表示無法接受，「這個裁定實在讓人不解。」

薛定岳的侯姓女友29日晚間氣憤上臉書社團「爆怨公社」發文，「我只是想抱怨一下，為什麼5萬就可以交保，到底把警察的命當成什麼？可以把我的男朋友還給我嗎？我只想我的男朋友回來就好。」

侯姓女友的臉書封面照是與薛定岳的甜蜜合照，最後一篇發文是在案發前3天，寫下「每天都是情人節」，2人愛情長跑多年，日前才拍完婚紗照，發生憾事讓她難以接受。（編輯：李錫璋）1080830