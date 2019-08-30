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汐止警追捕遭撞身亡
汐止分局汐止派出所31歲警員薛定岳，28日追捕拒檢逃逸的王姓犯嫌，在過程中遭對方惡意衝撞，導致機車摔飛撞上分隔島，送醫後不治。新北市市長侯友宜對此表示哀痛，並將從優撫卹。（圖取自新北市警局臉書）
汐止警追捕遭撞身亡
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汐止警追捕遭撞身亡1/10

弔唁殉職警薛定岳 王惠美：全力協助家屬

最新更新：2019/08/30 11:38

（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）新北市警察局汐止分局警員薛定岳28日追捕拒檢逃逸王姓騎士殉職，29日移靈回彰化，彰化縣長王惠美今天慰問薛家再到靈堂弔唁，並指示縣府相關單位全力協助家屬處理相關事宜。

薛定岳老家位於伸港鄉蚵寮村，王惠美得知薛定岳是彰化人，內心感到相當不捨，上午與社工人員前往薛家關心、慰問雙親，家屬看到縣長來關心，忍不住掩面哭泣，場面哀傷。隨後，王惠美再前往伸港鄉第一公墓靈堂弔唁，祈願薛定岳一路好走。

王惠美說，已指示縣府相關單位，全力協助家屬處理後續相關事宜；至於是否入祀忠烈祠，將尊重家屬意願，全力與相關單位給予協助。

縣政府表示，縣長王惠美關心警察工作環境，在縣議會支持下，持續充實警察各項設備及建置裝備、提升員警健康福利，如增設網路型路口錄影監視系統、外勤員警健康檢查補助費每人提高為新台幣5000元、超勤加班費內外勤員警都提高到每月1萬7000元。

縣政府表示，彰化縣在社區治安工作連續13年獲內政部評鑑為全國特優單位，在推動「交通事故零成長」縣政目標上，交通死亡人數逐年降低，更獲交通部頒發金安獎肯定等優越成果。（編輯：黃世雅）1080830

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