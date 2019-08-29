汐止警薛定岳殉職 檢方：拒檢男不符聲押要件

新北市警察局汐止分局警員薛定岳28日追捕拒檢逃逸騎士王男（右前）時不幸殉職，基隆警方晚間將王男帶回偵訊。外傳王男因吸毒才會心虛逃逸，警方對此並未證實，僅表示會採尿送驗，以釐清案情。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年8月28日

（中央社記者沈如峰基隆29日電）王姓男子騎車面對汐止分局警員薛定岳攔查卻拒檢，薛員一路追捕，擦撞後摔車身亡，檢方事後改諭令王男限制住居，警政署無法接受此處分。檢方今天表示，這起案件不符聲押要件。

薛定岳昨天下午為了追捕拒檢逃逸王姓男騎士，追至基隆市明德二路、福三街口與王男騎乘的機車擦撞，導致薛定岳連人帶車滑行數公尺後猛力撞上分隔島，送醫後不治。

基隆地檢署承辦檢察官依公共危險、肇事逃逸及毒品等罪嫌偵訊王男，今天凌晨諭令王男新台幣5萬元交保候傳，但因王男覓保無著，後改諭令限制住居，引發議論。

警政署事後認為，無法接受王男僅被限制住居，且每天須至派出所報到後的處分，員警執勤時，因公執法，遭歹徒以暴力挑釁，危害生命，事後卻無法透過法律制裁歹徒，將讓基層員警執法時產生無力感，如何保障民眾生命安全。

今天近午時分，薛定岳家人一起前往車禍現場招魂，場面令人鼻酸，王男也因檢警發現有其他細節必須釐清，下午由警方將王男從基隆市百福社區帶往基隆地檢署再度接受訊問。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章說，針對外界對於這起案件強制處分的聲音，檢方有聽到，基層員警心聲，檢方也了解，但檢察官強制處分權的行使必須符合法律規定。

陳彥章說，聲請羈押要件為有逃亡之虞、有串證之虞及犯刑期5年以上重罪。這起案件並不符合5年以上重罪，監視器畫面都把過程拍攝下來，也不符合串證的情形。此外，王男涉案後三次主動到案說明，檢察官審酌後認為王男沒有逃亡之虞，不符合聲押要件，但檢方已要求王男必須定時到派出所報到，確保本案偵結前，王男都能如期應訊。（編輯：卞金峰）1080829