更多編輯台推薦新聞：
專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

天上也有個「台灣」 29日深夜最貼近「地上台灣」
生活

天上也有個「台灣」 29日深夜最貼近「地上台灣」

海外小特派回傳／薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢
國際

海外小特派回傳／薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單
娛樂

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
汐止警追捕遭撞身亡
汐止分局汐止派出所31歲警員薛定岳，28日追捕拒檢逃逸的王姓犯嫌，在過程中遭對方惡意衝撞，導致機車摔飛撞上分隔島，送醫後不治。新北市市長侯友宜對此表示哀痛，並將從優撫卹。（圖取自新北市警局臉書）
汐止警追捕遭撞身亡
新聞專題
汐止警追捕遭撞身亡2/8

汐止警薛定岳殉職 檢方：拒檢男不符聲押要件

最新更新：2019/08/29 19:50
新北市警察局汐止分局警員薛定岳28日追捕拒檢逃逸騎士王男（右前）時不幸殉職，基隆警方晚間將王男帶回偵訊。外傳王男因吸毒才會心虛逃逸，警方對此並未證實，僅表示會採尿送驗，以釐清案情。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年8月28日
新北市警察局汐止分局警員薛定岳28日追捕拒檢逃逸騎士王男（右前）時不幸殉職，基隆警方晚間將王男帶回偵訊。外傳王男因吸毒才會心虛逃逸，警方對此並未證實，僅表示會採尿送驗，以釐清案情。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年8月28日

（中央社記者沈如峰基隆29日電）王姓男子騎車面對汐止分局警員薛定岳攔查卻拒檢，薛員一路追捕，擦撞後摔車身亡，檢方事後改諭令王男限制住居，警政署無法接受此處分。檢方今天表示，這起案件不符聲押要件。

薛定岳昨天下午為了追捕拒檢逃逸王姓男騎士，追至基隆市明德二路、福三街口與王男騎乘的機車擦撞，導致薛定岳連人帶車滑行數公尺後猛力撞上分隔島，送醫後不治。

基隆地檢署承辦檢察官依公共危險、肇事逃逸及毒品等罪嫌偵訊王男，今天凌晨諭令王男新台幣5萬元交保候傳，但因王男覓保無著，後改諭令限制住居，引發議論。

警政署事後認為，無法接受王男僅被限制住居，且每天須至派出所報到後的處分，員警執勤時，因公執法，遭歹徒以暴力挑釁，危害生命，事後卻無法透過法律制裁歹徒，將讓基層員警執法時產生無力感，如何保障民眾生命安全。

今天近午時分，薛定岳家人一起前往車禍現場招魂，場面令人鼻酸，王男也因檢警發現有其他細節必須釐清，下午由警方將王男從基隆市百福社區帶往基隆地檢署再度接受訊問。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章說，針對外界對於這起案件強制處分的聲音，檢方有聽到，基層員警心聲，檢方也了解，但檢察官強制處分權的行使必須符合法律規定。

陳彥章說，聲請羈押要件為有逃亡之虞、有串證之虞及犯刑期5年以上重罪。這起案件並不符合5年以上重罪，監視器畫面都把過程拍攝下來，也不符合串證的情形。此外，王男涉案後三次主動到案說明，檢察官審酌後認為王男沒有逃亡之虞，不符合聲押要件，但檢方已要求王男必須定時到派出所報到，確保本案偵結前，王男都能如期應訊。（編輯：卞金峰）1080829

新北市警察局汐止分局警員薛定岳28日追捕拒檢逃逸的王姓騎士時，不幸殉職，薛員家屬29日下午重回車禍現場招魂，場面哀戚。中央社記者王朝鈺基隆攝　108年8月29日
新北市警察局汐止分局警員薛定岳28日追捕拒檢逃逸的王姓騎士時，不幸殉職，薛員家屬29日下午重回車禍現場招魂，場面哀戚。中央社記者王朝鈺基隆攝　108年8月29日
延伸閱讀
汐止警追捕遭撞身亡 同事敬禮淚喊任務結束汐止警追捕擦撞殉職 拒檢男傳吸毒警未證實汐止警薛定岳因公身亡 分局爭取從優撫卹
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報