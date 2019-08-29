薛定岳殉職 警政署：無法接受犯嫌僅限制住居

（中央社記者劉建邦台北29日電）新北市警察局汐止分局警員薛定岳昨天追捕拒檢逃逸王姓騎士時，不幸殉職。基隆地檢署訊問後，諭令王男限制住居。警政署今天表示，撞警犯嫌僅遭限制住居，無法接受。

新北市汐止警分局汐止派出所警員薛定岳昨天下午4時許騎警車，行經汐止區忠孝東路與秀峰路口時，發現王男騎機車違規紅燈左轉。薛定岳要求停車受檢，王男拒絕受檢、加速逃逸，從新北市狂飆約6公里到基隆市。

薛定岳一路追捕，經基隆市明德二路、福三街口時，王男從外線繞過停等紅燈車輛，並闖紅燈切入內線，進而擦撞到薛定岳騎乘警機車，導致薛定岳帶車滑行數公尺後猛力撞上分隔島。

薛定岳經送醫急救無效後，昨晚6時許宣告不治，內政部長徐國勇、新北市長侯友宜及警政署長陳家欽均前往探視、表達哀悼之意。

基隆地檢署今天表示，經檢察官訊問後，全案朝公共危險、肇事逃逸等罪嫌偵辦，諭令王男限制住居。

對此，警政署指出，無法接受撞警犯嫌僅限制住居，且每天須至派出所報到後的處分，員警執勤時，因公執法，遭歹徒以暴力挑釁，危害生命，事後卻無法透過法律制裁歹徒，將讓基層員警執法時產生無力感，如何保障民眾生命安全。

警政署表示，警察提供國人安居樂業生活環境，代表國家伸張公權力、守護治安，全力支持基層員警嚴正執法，也期望國家、司法對拒檢逃逸、攻擊員警等違法狀況，應給予以嚴厲制裁，才能有效嚇阻歹徒攔檢不停僥倖心態。（編輯：李錫璋）1080829