汐止警因公殉職 侯友宜：哀痛並從優撫卹

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市長侯友宜今天表示，對於警員薛定岳因公殉職表示哀痛，薛定岳主動積極、待人謙和，因為追緝逃逸嫌疑人殉職，他已經在第一時間探望家屬，也將從優撫卹。

侯友宜今天在林口視察工一市地重劃工程用地，希望共創經濟利潤與地方居民雙贏，獲得更好的生活方式。他表示，現在專心做好市長角色，讓市政不一樣。

侯友宜受訪時表示，對於薛定岳因公殉職表示哀痛，也勉勵其他員警繼續捍衛新北治安，絕對不讓犯罪事件在新北發生，希望薛定岳一路好走，放下所有的命令。

侯友宜也在臉書表示，昨天傍晚獲得通報汐止警分局警員薛定岳騎警用機車追捕嫌疑人時，遭追撞倒地，頭部撞到安全島因公殉職，造成正值年輕又熱血的生命殞落。

侯友宜說，他是警察出身，感到萬分遺憾與難過，第一時間前往醫院了解情況跟慰問家屬。市府會釐清案件，請警局與警政署從優後續的撫卹及照顧，希望悲劇不要再發生。

侯友宜說，對於薛定岳的英勇給予高度肯定，但這個結果絕對不是他所樂見，非常痛心失去優秀的警察同仁。警察用生死捍衛社會治安，務必請所有第一線的警察保護市民的同時，也要多注意自身安全。（編輯：李錫璋）1080829