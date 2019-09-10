更多編輯台推薦新聞：
林昀儒捐20萬元獎金 助宜蘭縣免費營養午餐
地方

林昀儒捐20萬元獎金 助宜蘭縣免費營養午餐

獨家／索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟
特派現場

獨家／索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

候選人只有她 世銀第二把手篤定接掌IMF
國際

候選人只有她 世銀第二把手篤定接掌IMF

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
羅東博愛醫院傳職場霸凌 院方執行長致歉
首頁 / 社會
新聞專題
汐止警追捕遭撞身亡
汐止分局汐止派出所31歲警員薛定岳，28日追捕拒檢逃逸的王姓犯嫌，在過程中遭對方惡意衝撞，導致機車摔飛撞上分隔島，送醫後不治。新北市市長侯友宜對此表示哀痛，並將從優撫卹。（圖取自新北市警局臉書）
汐止警追捕遭撞身亡
新聞專題
汐止警追捕遭撞身亡3/14

殉職警未婚妻陳情總統 警政署擬取消酒駕績效制

最新更新：2019/09/10 14:57

（中央社記者黃麗芸台北10日電）新北市汐止員警薛定岳殉職，其未婚妻侯姓女子寫千字文提修改績效制度等三大建議向總統陳情。警政署今天表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，立即減輕員警壓力。

薛定岳8月28日追捕拒檢逃逸的王姓男子，遭對方衝撞受傷身亡，基隆地檢署隔天諭令王男限制住居，惹議，侯女當時痛斥「到底把警察的命當成什麼」。

侯女今天凌晨臉書發文向總統蔡英文陳情，並提出「績效制度要更改」、「員警身上安全帽的問題」及「酒駕或毒販不可再開車上路刑責制度要更改」等建議。

對此，警政署今天下午發布新聞稿回應表示，政府近年非常重視警察執勤安全，侯女的建議和政府努力方向一致，不論是加重毒駕和酒駕的罰則，以及改善執勤裝備及檢討績效制度等，政府都持續努力改善。

針對績效評比部分，警政署表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，並以行政獎勵方式來鼓勵員警執勤，嚴格禁止各警察機關自訂績效目標值，立即減輕員警壓力。

其次，員警執勤安全帽部分，警政署說，全國配用的安全帽雖符合CNS國家標準規格，但會立即召集各警察機關研擬更安全、適合執勤的安全帽，並請各警察機關編列相關預算，立即汰舊換新。

警政署表示，對於加重吸毒及酒後駕車刑罰等建議，刑法及道路交通管理處罰條例甫於今年7月1日修正實施，將持續積極建議修法，以有效遏止毒駕及酒駕問題。（編輯：方沛清）1080910

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報