殉職警未婚妻陳情總統 警政署擬取消酒駕績效制

（中央社記者黃麗芸台北10日電）新北市汐止員警薛定岳殉職，其未婚妻侯姓女子寫千字文提修改績效制度等三大建議向總統陳情。警政署今天表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，立即減輕員警壓力。

薛定岳8月28日追捕拒檢逃逸的王姓男子，遭對方衝撞受傷身亡，基隆地檢署隔天諭令王男限制住居，惹議，侯女當時痛斥「到底把警察的命當成什麼」。

侯女今天凌晨臉書發文向總統蔡英文陳情，並提出「績效制度要更改」、「員警身上安全帽的問題」及「酒駕或毒販不可再開車上路刑責制度要更改」等建議。

對此，警政署今天下午發布新聞稿回應表示，政府近年非常重視警察執勤安全，侯女的建議和政府努力方向一致，不論是加重毒駕和酒駕的罰則，以及改善執勤裝備及檢討績效制度等，政府都持續努力改善。

針對績效評比部分，警政署表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，並以行政獎勵方式來鼓勵員警執勤，嚴格禁止各警察機關自訂績效目標值，立即減輕員警壓力。

其次，員警執勤安全帽部分，警政署說，全國配用的安全帽雖符合CNS國家標準規格，但會立即召集各警察機關研擬更安全、適合執勤的安全帽，並請各警察機關編列相關預算，立即汰舊換新。

警政署表示，對於加重吸毒及酒後駕車刑罰等建議，刑法及道路交通管理處罰條例甫於今年7月1日修正實施，將持續積極建議修法，以有效遏止毒駕及酒駕問題。（編輯：方沛清）1080910