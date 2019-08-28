追捕擦撞拒檢騎士 汐止警打滑撞分隔島不治

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）新北市警局汐止分局汐止派出所薛姓員警今天下午近5時，疑似盤查酒駕機車騎士時，騎士拒檢逃逸，薛警從汐止區追到基隆市，兩車行經路口擦撞後，薛警撞上分隔島，送醫不治。

根據行車記錄器顯示，薛姓員警騎乘警用機車一路鳴笛從汐止往基隆方向追捕犯嫌，經過基隆市明德二路、福三街口時，當時為紅燈狀態，騎士從外線繞過停等紅燈車輛後，闖紅燈切入內線擦撞到薛姓員警騎乘的警用機車，薛姓員警連人帶車滑行直撞分隔島，騎士則往基隆方向逃逸。

基隆市消防局下午4時52分接獲通報後，立刻派遣七堵分隊前往救援，警消抵達前已有民眾在場替薛姓員警實施心肺復甦術（CPR），救護人員隨後接手將薛男送往汐止國泰醫院，經搶救後仍於晚間6時許宣告不治。

附近民眾轉述目擊者說法，薛姓員警當時騎著警用機車，從汐止往基隆方向一路鳴笛追捕一名犯嫌，不知為何後來撞上安全島，附近民眾見狀立刻上前替薛姓員警實施心肺復甦術，犯嫌最後往基隆方向逃逸。

車禍現場地上留下大片血跡，警用機車車頭燈罩破裂，薛男的鞋子和白色安全帽還遺留在現場，基隆市警局現場勘查組隨後也到場測量，以釐清車禍經過。（編輯：謝雅竹）1080828