更多編輯台推薦新聞：
冥王星被降級13週年 NASA署長堅稱：它就是行星
科技

冥王星被降級13週年 NASA署長堅稱：它就是行星

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

海外小特派回傳／薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢
國際

海外小特派回傳／薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單
娛樂

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

恰恰彭政閔高雄場最終戰 獲贈榮譽市民證書

最新更新：2019/08/29 21:16
中華職棒中信兄弟隊球星「恰恰」彭政閔（右）29日晚間在高雄澄清湖棒球場出賽，這也是他生涯在老家高雄的最終戰，高雄市長韓國瑜（左）賽前現身球場，頒發高雄市榮譽市民證書。中央社記者董俊志攝　108年8月29日
中華職棒中信兄弟隊球星「恰恰」彭政閔（右）29日晚間在高雄澄清湖棒球場出賽，這也是他生涯在老家高雄的最終戰，高雄市長韓國瑜（左）賽前現身球場，頒發高雄市榮譽市民證書。中央社記者董俊志攝　108年8月29日

（中央社記者陳朝福高雄29日電）中信兄弟今晚高雄澄清湖棒球場作客出戰統一獅，也是人氣球星「恰恰」彭政閔球員生涯在老家高雄最終戰，市長韓國瑜賽前現身球場致贈高雄市榮譽市民證書。

中信兄弟出戰統一獅，不僅是雙方本週二連戰的最終役，同時也是彭政閔球員生涯在老家高雄的最終戰，吸引大批球迷到場。

韓國瑜於賽前致贈高雄市榮譽市民證書和簽名球給彭政閔，感謝彭政閔長年為國內棒壇的付出及努力，也是台灣棒球界的典範，球場響起一片掌聲和歡呼聲。

效力於中信兄弟的彭政閔，是土生土長的高雄人，小學期間就讀高雄市立復興國小即加入棒球隊，開啟球員生涯，此後在學生、業餘期間開始嶄露頭角，自2001年球季加入職棒，連續16年球季打擊率高居3成以上，更5度榮膺打擊王的寶座，因此也贏得球迷「火星恰」的封號。

彭政閔也是國家隊的常客，更為中華隊陣中的靈魂人物，助台灣挺進2004年雅典奧運、2008年北京奧運、2013年世界棒球經典賽八強，是國家隊不可或缺的重要戰力，也是高雄市引以為傲的指標球星。

彭政閔將在今年球季後自球場引退，韓國瑜特別選定他球員生涯在高雄市最終戰，致贈榮譽市民證書，感謝彭政閔長年為棒球運動的努力。（編輯：林沂鋒）1080829

中職中信兄弟隊球星「恰恰」彭政閔（右）在老家高雄的生涯最終戰29日登場，高雄市長韓國瑜（左）賽前頒贈高雄市榮譽市民證書及簽名球給他，並感謝彭政閔長年在台灣棒壇的付出及努力。中央社記者董俊志攝　108年8月29日
中職中信兄弟隊球星「恰恰」彭政閔（右）在老家高雄的生涯最終戰29日登場，高雄市長韓國瑜（左）賽前頒贈高雄市榮譽市民證書及簽名球給他，並感謝彭政閔長年在台灣棒壇的付出及努力。中央社記者董俊志攝　108年8月29日
延伸閱讀
彭政閔一度後悔引退 憶職棒生涯這畫面最難忘影片／彭政閔天母生涯最終戰 滿場萬名球迷道別彭政閔職業生涯大事紀[更新]
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報