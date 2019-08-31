民進黨新聞部首位女主任 楊懿珊9/2走馬上任

（中央社記者溫貴香台北31日電）民進黨新聞部主任由前台中市政府文化局主任秘書楊懿珊接任，曾擔任交通部長林佳龍與文化部長鄭麗君幕僚的楊懿珊說，秘書長羅文嘉盼在新聞傳達上能夠更確實與精準，讓選民知道。

楊懿珊表示，她與羅文嘉並不熟識，以前看到羅文嘉還是前總統陳水扁執政時期，這次羅文嘉向林佳龍借將，她也詢問林佳龍和鄭麗君的意見，曾任新聞局長的林佳龍告訴她，相信時代與自己內心的召喚，但從文化轉向新聞工作，是不小的挑戰。

鄭麗君告訴楊懿珊表示，時代變化很快，這一輩的人應該承擔更大的責任。

2015年民進黨進行組織改造，將文宣部拆為新媒體創意中心與新聞輿情部，新聞部首任主任就是現任總統府發言人黃重諺，民進黨人士表示，楊懿珊是2015年至今首位新聞部女性主任，9月2日走馬上任後，原主任周江杰因參選將專任發言人。

國中畢業就到澳洲、英國留學，楊懿珊畢業於澳洲國家大學政治系、英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士；2002年，前總統陳水扁以民進黨主席的身分約見青年部，當年還是實習生的楊懿珊回憶，首次近距離接觸國家元首，且可以跟總統討論她的想法，讓她印象深刻。

楊懿珊回憶，當時她因不滿新聞台各種亂象，向陳水扁反應，台灣應該要討論媒體規範；但陳水扁回應說，媒體最高價值是捍衛新聞自由，至今陳水扁的政治啟蒙對她影響甚鉅。

不過，楊懿珊也說，現在的政治的波動愈來愈大、週期愈來愈短，要在最短的時間內引領浪潮，很不容易。

楊懿珊曾任亞洲自由民主聯盟專員民進黨駐菲律賓特派專員、澳洲駐台辦事處政策研究員，2007年回台擔任總統府副秘書長林佳龍辦公室諮議，2012到2015年出任鄭麗君國會辦公室副主任，對婚姻平權的立法著力甚深，2016年鄭麗君接任文化部長後曾擔任文化部專員。2017年9月林佳龍擔任台中市長時，出任台中市文化局主秘。

林佳龍競選台中市長連任失利後，楊懿珊與林佳龍同進退，協助林佳龍成立光合基金會擔任執行長，並一手推動香港社運人士包括香港眾志秘書長黃之鋒等人來台演講。（編輯：黃國倫/林孟汝）1080831