更多編輯台推薦新聞：
早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑
早報

早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇
國際

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸
生活

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

張顯耀：曾拜訪國台辦但絕無換韓可能性

最新更新：2019/09/02 12:13

（中央社記者游凱翔台北2日電）媒體報導，國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀密會國台辦，提出更換黨總統參選人韓國瑜的計畫；張顯耀今天回應，8月8日確實有赴北京針對觀光議題拜訪國台辦，但未提及選舉，且據他了解，「絕無可能有換韓的可能性」。

上報報導，吳敦義派張顯耀，密會國台辦及郭台銘提更換韓國瑜的「備胎計劃」。

張顯耀上午接受媒體訪問時對此表示，絕對沒有換韓這件事，但因為中國宣布要暫停自由行，對台灣觀光產業可能影響重大，黨中央認為此事攸關許多民眾的生計，他確實在8月8日奉吳敦義之命，和國民黨大陸事務部主任周繼祥到北京拜訪國台辦。

張顯耀也說，回國後除了跟黨中央報告外，黨中央也對此發布新聞稿，因此這個行程並非秘密，他更非媒體所稱的「密使」，一切都是公開行程。

媒體詢問，在拜訪國台辦的時候有無提到「換瑜」議題。張顯耀回應，拜訪國台辦是一個月前的事情，很明顯此議題有人道聽塗說、移花接木。

張顯耀強調，黨中央透過各種管道、關係跟郭台銘取得聯繫，目的是為了促進團結與整合，而韓國瑜也在日前被正式提名為國民黨參選人，而據他了解，國民黨「絕無可能有換韓的可能性」。（編輯：林興盟）1080902

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報