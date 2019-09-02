張顯耀：曾拜訪國台辦但絕無換韓可能性

（中央社記者游凱翔台北2日電）媒體報導，國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀密會國台辦，提出更換黨總統參選人韓國瑜的計畫；張顯耀今天回應，8月8日確實有赴北京針對觀光議題拜訪國台辦，但未提及選舉，且據他了解，「絕無可能有換韓的可能性」。

上報報導，吳敦義派張顯耀，密會國台辦及郭台銘提更換韓國瑜的「備胎計劃」。

張顯耀上午接受媒體訪問時對此表示，絕對沒有換韓這件事，但因為中國宣布要暫停自由行，對台灣觀光產業可能影響重大，黨中央認為此事攸關許多民眾的生計，他確實在8月8日奉吳敦義之命，和國民黨大陸事務部主任周繼祥到北京拜訪國台辦。

張顯耀也說，回國後除了跟黨中央報告外，黨中央也對此發布新聞稿，因此這個行程並非秘密，他更非媒體所稱的「密使」，一切都是公開行程。

媒體詢問，在拜訪國台辦的時候有無提到「換瑜」議題。張顯耀回應，拜訪國台辦是一個月前的事情，很明顯此議題有人道聽塗說、移花接木。

張顯耀強調，黨中央透過各種管道、關係跟郭台銘取得聯繫，目的是為了促進團結與整合，而韓國瑜也在日前被正式提名為國民黨參選人，而據他了解，國民黨「絕無可能有換韓的可能性」。（編輯：林興盟）1080902