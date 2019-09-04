外界指郭柯王熄火 郭台銘幕僚：會想辦法再點燃

（中央社記者余祥台北4日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天說，對於外界認為「郭柯王」合作好像拖太久、沒有進一步發展，這部分聲音他們很重視，若外界認為3人合作熄火，「他們會想辦法把這把火再點燃一下」。

有媒體報導，郭台銘團隊內鬥，永齡基金會執行長劉宥彤因初選強勢作風，又與郭董夫人曾馨瑩心生芥蒂，郭台銘引進前主播蔡沁瑜擔任發言人，劉宥彤遭「分權」。

劉宥彤、蔡沁瑜今天一起現身接受媒體聯訪，兩人更十指緊扣要破除不合傳言。劉宥彤和蔡沁瑜皆說，她們很忙，沒有時間在宮廷內鬥上，未來每天的媒體聯訪仍由蔡沁瑜負責，但會彼此分工、互相代勞。

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平日前在八二三紀念活動上首度合體，不過，之後一直沒有新的結盟進度，外界認為「郭柯王」結盟態勢已經熄火。

蔡沁瑜表示，3人一直認為不要用「結盟」2字，應該是大家一起合作，若外界認為3人合作已經熄火，「他們會想辦法把這把火再點燃一下」，媒體追問，如何點燃，蔡沁瑜說，會思考怎樣是大家比較喜歡的方式。

蔡沁瑜說，對於外界認為3人合作好像拖太久、沒有進一步發展，這部分聲音他們非常重視，若大家對3人合作有這麼大的期待．也希望他們出來改變台灣政治現狀，會往這個方向努力。

外傳郭柯排王，蔡沁瑜反問，到底是從哪一個點線面觀察到團隊排王，可能要先說明清楚；她也說，郭、王兩人一直以來都對為台灣未來打拚有共識，兩人是關公好兄弟，溝通管道順暢。

至於正、副總統位置是否已與王金平達成共識，蔡沁瑜說，目前沒有談到這個，他們對於國民黨或團隊內部的職務分配沒有興趣；媒體追問，是否代表2020角色定位尚未有共識，蔡沁瑜說，是。

媒體詢問，由於9月13日即展開獨立參選連署申請，副手人選是否已經確定，蔡沁瑜說，日前說過，若郭台銘要選一定會在9月17日連署申請截止前對外說明，現在的當務之急就是要找副手，相信若郭柯王合作態勢確定，大家也會為了找副手一起努力。

至於是否有副手口袋名單，蔡沁瑜說，這她不能確定，不知道口袋有多深，但見光死這一點是他們要考慮的，若提早曝光，的確會影響合作。

媒體追問，副手人選是否鎖定女性，蔡沁瑜說，沒有這個考量，只要有能力的人都是廣納賢才的方向。

外傳國民黨用不分區立委第一名挽留郭台銘，蔡沁瑜表示，這麼精彩的宮廷內鬥劇真的不要再上演，也不要再消費他們，郭台銘不屑政治交換戲碼，若參選，是為了國民而奮鬥，任何職位對他來說都不重要，完全不會考慮。

至於國民黨內是否很多人在挽留，蔡沁瑜說，目前為止沒有聽說，也沒有特別在意國民黨放出的消息或任何動作。（編輯：林興盟）1080904