獲黨提名對戰王定宇 洪秀柱：義不容辭

中國國民黨前主席洪秀柱（圖）4日在新北市強調，對於外界的「換瑜」傳言，根本不必理會，這是有心人搞破壞，也絕對不會發生。中央社記者黃旭昇新北攝 108年9月4日

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨中常會今天通過提名前主席洪秀柱參選台南市第6選區立委，將對戰民進黨立委王定宇；另外中常會也通過新北市第3選區不提名，可望與無黨籍市議員李翁月娥合作。

洪秀柱接受媒體聯訪時表示，黨有需要她，她義不容辭，台南是國民黨非常艱困的地方，但只要不怕犧牲、勇於接受挑戰，還是有相當信心，盼能帶動地方選情，提振全黨士氣，總統和立委都要在2020打勝仗。

洪秀柱說，投入立委選舉，盼讓台南重溫過去的歷史和昔日的光榮和驕傲，除注重在地的需求，也會多琢磨全國性議題。

至於近日「換瑜」話題延燒，洪秀柱說，這根本是有心人士搞破壞、搞分化，國民黨應該堅定信心，目標下架民進黨，像這種無聊的議題，不必理會，因為根本不可能發生。

國民黨中常會今天通過2個選區立委提名案後，在75個立委選區，僅剩4個選區尚未提名，包括台中市第1選區、台中市第3選區、嘉義縣第2選區和金門縣選區。

台中第1選區部分，國民黨鎖定前陸委會副主委張顯耀，但中常會遲遲尚未追認此提名案；台中第3選區則鎖定台中市副市長楊瓊瓔，黨中央表示，尊重2人對於提名時程的規劃。

至於嘉義縣第2選區，去年以無黨籍身分參選民雄鄉長、今年加入國民黨的許能通參加國民黨初選登記，另前民進黨立委林國慶也表態參選，國民黨在該區提名策略是要統合反民進黨立委陳明文的勢力，因此國民黨正與在野勢力進行整合，盼能達成共識，在最終登記參選時，僅有許能通或林國慶1組人馬登記。

金門選區則是國民黨的優勢選區，但地方上對於提名剛恢復黨籍的現任立委陳玉珍有疑慮，目前國民黨傾向以初選方式決定人選。（編輯：蘇志宗）1080904