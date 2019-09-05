柯文哲稱美未要求買M1A2T戰車 陸軍：假訊息

陸軍5日表示，台北市長柯文哲（中）日前表示，美國在台協會（AIT）指美國沒有要台灣買M1A2T戰車是假訊息。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北5日電）台北市長柯文哲日前表示，美國在台協會（AIT）指美國沒有要台灣買M1A2T戰車；陸軍今天表示，內容是假訊息，呼籲站在國家整體利益與安全立場考量，避免誤導社會大眾視聽。

目前陸軍擁有約1000輛戰車，包括CM11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用年限超過20年，軍方向美採購首批108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全。

柯文哲日前接受電台專訪時表示，AIT某人指稱美方沒有要台灣買M1A2T戰車，也指台灣的橋梁恐怕無法負擔M1戰車重量。

陸軍司令部上午發布新聞稿表示，陸軍採購新型戰車的建案，均依敵情威脅、作戰需求考量規劃，並循軍售程序，由AIT與美方團隊實際現地勘查，經過嚴謹、完整評估，再由美國防部、行政決策部門同意後供售，而軍售是政府對政府而非個人。

陸軍指出，因此有關「AIT某人」、「美方沒有要台灣買M1戰車」等均應是「假訊息」，內容與事實嚴重悖離，對此嚴正駁斥。

陸軍也說，新型戰車重約63公噸，已針對台灣現有橋梁及道路，委託專業單位做過測試評估，承受力沒有問題；另也將配合交通部規範，採購制式載具，建置必要運輸能量。

陸軍強調，M1A2T戰車是國土防衛作戰的關鍵戰力，也是國防建設的重要指標，呼籲國人支持國防事務與武器裝備獲得，並站在國家整體利益與安全的立場考量，避免道聽塗說，誤導社會大眾視聽。（編輯：林興盟）1080905