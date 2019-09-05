周天成直落二扳倒韋瑪 台北羽賽挺進8強

（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽僅花31分鐘，以21比12、21比10直落二橫掃印度選手韋瑪，成為繼呂家弘後，第2名晉級男單8強的台將。

世界排名第2的周天成曾於2016、2017年寫下在台北羽球公開賽男單2連霸紀錄，但去年4強賽不敵馬來西亞選手李梓嘉，3連霸夢碎，今年原本兩人有機會在4強碰頭，但李梓嘉今天在16強賽提前遭到淘汰，兩人無緣對決。

周天成昨天首輪因泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）在第3局傷退，晉級16強賽，今天迎戰世界排名第38的印度選手韋瑪（Sourabh Verma），過去兩度對決，儘管周天成苦吞2連敗，但前一次雙方交手已是2014年3月。

相隔5年半再度碰頭，首局戰況呈現一面倒，周天成狀況絕佳，以21比12輕鬆搶下首局，第2局仍持續展現壓制力，以21比10迎接勝利，8強賽將對決馬來西亞選手詹俊為。

儘管過去與韋瑪交手紀錄，居於下風，周天成今天仍平常心以對，他也感謝主，讓他能抱持著穩定心情應戰。

周天成指出，今天比賽自己控制的比昨天好，很多球都有到位，打起來也比較得心應手，反觀對手似乎因場館風較大，進攻時有點膽怯，讓他有不少進攻機會。

對於李梓嘉提前落馬，周天成表示：「男單就是這樣，每個選手都很有實力，不管對上誰，誰都有贏球機會。」（編輯：張雅淨）1080905