台南劣質文旦丟大圳 麻豆果農被逮告發

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南文旦今年大賣，品質佳價格好，卻有人將2000顆劣質文旦棄置到麻豆大圳嘉南支線，驚動市府追查，專案小組今天在大圳旁逮到亂倒文旦的麻豆區果農，依法開單告發。

台南麻豆大圳嘉南支線昨天上午被發現漂浮著許多文旦，經台南市政府農業局與麻豆區公所前往瞭解，大圳沿線文旦劣果有兩處共約2000顆，這些文旦都是外皮色澤黑損、沒有市場商品價值的淘汰劣果，當地市議員獲報後，通知市長室，立刻驚動台南市政府環保局、警察局、農業局及麻豆區公所。

正值台南市長黃偉哲四處行銷文旦，卻有人將劣果丟到大圳中，市府隨即成立跨局室專案小組，出動逾20人追查，但因當地多是排水路及果園，路旁監視器不多，專案小組只好以土法煉鋼方式，徒步沿著排水路往上游追過去，終於在水路旁逮到一名果農。

台南市環保局人員表示，亂丟文旦的果農，面對專案小組時，一開始支支吾吾，但因警方也陪同偵辦，果農沒多久就承認將劣果往排水路倒。

專案小組初步調查，麻豆文旦已進入採收期，這名果農近2週採收時，就陸續用農業機具運送劣果丟往果園旁水路，劣果隨著水流，從上游漂流5公里到下游，才被人發現。

環保局當場依違反廢棄物清理法27條第1款規定開單告發，可罰新台幣1200元至6000元。環保局人員說，一般來說，初犯都是開罰1200元，但因此案特殊，罰款可能會提高，目前尚未確定罰多少錢。（編輯：黃世雅）1080907