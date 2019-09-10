美股挺住貿易戰衝擊 再創歷史新高機會濃

隨著盤勢回穩，投資人樂觀看待10月初將在華府舉行的美中最新貿易談判，美股買氣回籠，標普500指數在歷來表現欠佳的9月已上漲1.7%。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）隨著美中同意繼續談判，標普500指數回穩，有望再創新高，但投資人仍未甩開美股去年底慘跌的陰影。

美中貿易戰8月急遽升溫，美股劇烈震盪，標普500指數一度從歷史高點回檔逾6%。

美股6月隨聯邦準備理事會（Fed）降息預期轉濃水漲船高，標準普爾500指數7月26日攻上3027.98點，創歷史新高。但7月底的美中貿易談判缺乏實質進展，華府與北京隨後加碼對彼此貨品加徵關稅，導致美股8月大起大落，不少投資人棄股轉債。

隨著盤勢回穩，投資人樂觀看待10月初將在華府舉行的美中最新貿易談判，股市買氣回籠。標普500指數在歷來表現欠佳的9月已上漲1.7%，今天小跌0.01%，收在2978.43點，離重返歷史高點只差1.6%左右。

財經媒體CNBC報導，標普500指數上週衝破50天移動平均線，處於8月多波高點以上水準，氣勢正旺。觀察股市線圖的技術分析師普遍認為，標普500指數有機會再創歷史新高。

對觀察基本面的分析師來說，美股現階段也有多重利多支撐，包括市場利率可能觸底、央行政策寬鬆及部分經濟數據出現起色。

即使美股在9月有好的開始，全球經濟仍未脫離美中貿易戰帶來的威脅，投資人也沒有忘掉美股去年9月創新高、卻在第4季風雲變色大跌14%的慘痛教訓。

華爾街日報報導，如同去年此時，美中依舊深陷貿易戰，看好兩國短期內止戰的人不多。更糟的是，去年底歐洲與亞洲多地製造業顯現低迷跡象，如今開始蔓延到美國。美國供應管理協會（ISM）上週公布數據顯示8月製造業景氣收縮，為3年來首見。

去年秋季，美國企業獲利預測大幅下修，頹勢持續至今。金融數據供應商FactSet資料顯示，標普500指數成分企業獲利處於2016年以來最長連續萎縮期。

美股8月劇烈震盪期間，部分熱錢棄股轉債，令投資人更加擔憂美國經濟前景。但美國民間消費旺盛、服務業與就業人口持續成長，如無意外，經濟短期內不致陷入衰退。儘管如此，美股大多頭走了10年，還能維持多久的問號一直存在。

瑞士信貸集團（Credit Suisse）首席美股策略師高勒布（Jonathan Golub）表示，美股不見得會大幅修正，美國經濟短期內也不會陷入衰退，但經濟數據走弱不利後市，「過去6年我極度看多，現在是好一陣子以來我最謹慎的時候」。

此外，美中貿易戰變數猶存，投資人看好雙方談判的期待愈深，愈有可能失望。而且美國總統川普三不五時在社群媒體推特（Twitter）發文談貿易，早已成為牽動美股的不定時炸彈。

美國投資研究公司路佛集團（Leuthold Group）首席投資策略師鮑辛（James Paulsen）表示，美股雖逼近歷史高點，但川普一則推文就可讓盤勢急轉直下，貿易面消息確實已成股市不安定因素。（編輯：馮昭）1080910