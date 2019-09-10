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歐提茲遭槍擊後首度現身 芬威球場為紅襪開球[影]

最新更新：2019/09/10 19:53
先前遭槍擊的傳奇強打歐提茲10日重回熟悉的芬威球場，為美國職棒大聯盟波士頓紅襪迎戰紐約洋基的比賽開球。（圖取自twitter.com/RedSox）
先前遭槍擊的傳奇強打歐提茲10日重回熟悉的芬威球場，為美國職棒大聯盟波士頓紅襪迎戰紐約洋基的比賽開球。（圖取自twitter.com/RedSox）

（中央社波士頓10日綜合外電報導）先前遭槍擊的傳奇強打歐提茲（David Ortiz），今天重回熟悉的芬威球場（Fenway Park），為美國職棒大聯盟波士頓紅襪迎戰紐約洋基的比賽開球。

這是歐提茲3個月前在家鄉多明尼加遭槍擊後，首度公開露面。

歐提茲從休息室走出時獲得熱烈鼓掌，他把球投向前隊友瓦瑞泰克（Jason Varitek）。

歐提茲說：「首先。我想感謝老天給了我第2次機會，讓我能在這裡與你們相聚。」

「我想感謝我真正的家人紅襪球團，他們總是在身邊支持我，他們知道我的處境，並率先伸出援手。」

「感謝紅襪這個大家庭，我要感謝你們所有人給我的每一個祝福，我真的滿懷感謝，謝謝你們。」

在此同時，紅襪表示，將立即著手尋找接替棒球營運總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）的人選。紅襪是在8日開除鄧布勞斯基。

鄧布勞斯基被開除，這表示副總裁費瑞拉（Raquel Ferreira）得為球隊事務擔起更大的責任。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1080910

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