謝淑薇廣島女網賽逆轉勝 生涯500勝達陣

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣網球一姐謝淑薇今天歷經超過2小時、3盤激戰，最後以1比6、7比6（2）、7比5逆轉扳倒澳洲小將韓天遇，有驚無險挺進廣島女網賽女單8強，朝衛冕之路繼續邁進。

目前世界排名29名的謝淑薇，去年在廣島女網賽封后，今年將尋求衛冕，昨天她同樣歷經3盤大戰，挺進次輪，她也在臉書粉絲頁上公告，生涯在WTA單打累積已拿下499勝，今天順利過關後，也宣告生涯500勝順利達陣。

謝淑薇今天面對世界排名123名的澳洲21歲小將韓天遇（Priscilla Hon），首盤謝淑薇暖機太慢，開局就連丟5局，僅在第6局成功保發，先以1比6草草讓出。

次盤謝淑薇首局又遭破發，陷入0比2落後，所幸台灣一姐沉穩應戰，連趕2局扳平，接下來雙方陷入破發大戰，戰況也呈現膠著，雙方一路鏖戰至6比6，戰線被延長至搶7。

關鍵搶7大戰，謝淑薇在1比1之後連拿3分，取得超前，對手追回1分後，謝淑薇再連搶3分，以7比2拿下。

決勝盤謝淑薇又陷入3比5落後，並讓對手提前「聽牌」，所幸謝淑薇絕處逢生，逆境下她展開絕地大反攻，一口氣連拿4局，反倒以7比5後來居上淘汰對手，艱辛拿下晉級門票。

謝淑薇下一輪對手，將是世界排名146名的日本地主球員日比野菜緒，兩人過去2度過招，雙方勝負各半，不過最近一次交手是去年紐西蘭的奧克蘭公開賽首輪，當時謝淑薇以直落二橫掃對手晉級。（編輯：張雅淨）1080911