更多編輯台推薦新聞：
台灣移民之子楊安澤 擠進民主黨總統初選前10名
國際

台灣移民之子楊安澤 擠進民主黨總統初選前10名

圖輯／香港反送中三罷 學生擠爆中文大學百萬大道
兩岸

圖輯／香港反送中三罷 學生擠爆中文大學百萬大道

中國獨立紀錄片轉入地下化 台港成喘息空間
兩岸

中國獨立紀錄片轉入地下化 台港成喘息空間

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

謝淑薇與史翠可娃 率先入選WTA年終賽女雙

最新更新：2019/09/02 22:01

（中央社記者龍柏安台北2日電）世界女子職業網球協會（WTA）官網今天公布，台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），成為全球首組入選WTA年終賽的女雙組合。

今年WTA年終賽將於10月27日至11月3日在中國深圳舉行，總獎金高達1400萬美元（約新台幣4.4億元），僅有8名女單與8組女雙可獲邀參賽。

謝淑薇與史翠可娃本季分別拿下杜拜女網錦標賽、馬德里公開賽及伯明罕草地女網賽冠軍，並在年度4大賽之一的溫布頓網球錦標賽，以大會第3種子之姿，4強先扳倒大會頭號種子、匈牙利的巴波斯（Timea Babos）與法國女將美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），接著再於冠軍賽以直落二，橫掃中國的徐一幡與加拿大的布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）奪冠。

謝淑薇在接受WTA官網訪問時表示：「在歷經了一個超棒的賽季後，我們很興奮可以首次一起參加年終賽。」史翠可娃也說，能成為整季最棒的雙打組合之一感覺非常棒，「我們期望能在深圳打出高水準的比賽」。

謝淑薇過去曾在2013年與中國女將彭帥聯手，在WTA年終賽拿下冠軍，隔年兩人雖然衛冕失利，不過仍拿下亞軍。（編輯：張雅淨）1080902

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報