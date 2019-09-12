新北汐止立委選舉 時力提名賴嘉倫出戰

時代力量12日在中央黨部舉行「2020新北第12選區立委提名」記者會，由擔任立委黃國昌國會辦公室主任的賴嘉倫（圖）代表時力參選新北市第12選區（汐止）立法委員。中央社記者裴禛攝 108年9月12日

（中央社記者王揚宇台北12日電）時代力量立委黃國昌不競選連任區域立委，時代力量今天召開記者會，正式提名黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫接棒，出戰新北市第12選區立委選舉。

時代力量黨主席徐永明、時代力量新北黨部主委陳志明今天召開記者會，正式提名賴嘉倫參選俗稱「七星區」的新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委。

徐永明指出，對於賴嘉倫的選舉相當有信心，只要讓上次支持時代力量的選票繼續支持，勝選是可預期的事，儘管中間有許多來自外界的批評，但時代力量堅定走在自己的路上，接下來不論是總部以及競選團隊，都將會以最快的時間和外界見面。

賴嘉倫說，新北市第12選區「包山包海」，幅員遼闊，他從2015年加入黃國昌的選舉團隊開始，就隨著黃國昌踏過這個選區的每分土地，自己也想要繼續跟鄉親一起奮鬥，為他們解決問題。

記者詢問賴嘉倫，對於民進黨目前鎖定有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤，參選新北市第12選區立委的看法。

賴嘉倫指出，賴品妤是優秀年輕人，也很有想法，其他政黨提名的人選，「我們都是尊重。」

不過，賴嘉倫也說，這個選區不是只有某個陣營的選票而已，觀察2012年到2018年的選舉狀況，每次選舉幾乎有10萬人沒出來投票，所以要贏得這場選舉，除了要想辦法把當時支持黃國昌的選票，轉化成支持他的選票，另外沒出來投票的10萬人，也是要努力爭取的部分。

徐永明則被問到，提名賴嘉倫出戰有無跟民進黨討論過，以及黃國昌既然沒有要角逐區域立委，未來會怎麼安排等問題。

徐永明指出，賴品妤的提名還沒確定，時力還在觀察中，若民進黨提名賴品妤，基本上從政黨政治競合角度，會放在黨對黨的結構進行對談，而他也多次提出希望能與民進黨互動，談選區、政策、價值等，若真的要談選區，不只七星區，其他選區也可以聊，但目前「我們這邊比較積極，那邊回應比較少。」

至於黃國昌部分，徐永明說，不論是從不分區立委的角度，或是徵召參選總統的角度，時力的考量是如何讓黨的整體發展有最大效果，但這些還沒跟黃國昌討論。（編輯：蘇志宗）1080912

時代力量12日在中央黨部舉行「2020新北第12選區立委提名」記者會，主席徐永明（右）宣布由擔任立委黃國昌國會辦公室主任的賴嘉倫（右2），代表時力參選新北市第12選區（汐止）立法委員，並舉行授旗儀式。中央社記者裴禛攝 108年9月12日