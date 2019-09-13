更多編輯台推薦新聞：
MLB天使隊球星大谷翔平本季報銷 左膝將開刀
運動

MLB天使隊球星大谷翔平本季報銷 左膝將開刀

早安世界》郭台銘與國民黨分道揚鑣 參選總統箭在弦上
早報

早安世界》郭台銘與國民黨分道揚鑣 參選總統箭在弦上

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現
政治

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

公懲會委員長石木欽涉及不當行為 已請辭

最新更新：2019/09/13 10:31
司法院13日指出，公務員懲戒委員會委員長石木欽（圖）已請辭，他在最高法院法官、庭長、高院院長任內，涉及不當行為嚴重違反法官倫理，司法院將追究行政責任。（中央社檔案照片）
司法院13日指出，公務員懲戒委員會委員長石木欽（圖）已請辭，他在最高法院法官、庭長、高院院長任內，涉及不當行為嚴重違反法官倫理，司法院將追究行政責任。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北13日電）司法院今天指出，公務員懲戒委員會委員長石木欽在最高法院法官、庭長、高院院長任內，涉及不當行為嚴重違反法官倫理。石木欽已請辭，司法院將追究行政責任。

司法院表示，最高檢察署於今年8月29日函轉台北地檢署函件，內容指出，北檢偵查訴訟案件審理中疑似關說案件，未發現司法官涉及犯罪，但查到有司法官行為失當情事，核轉司法院研處。

司法院調查，公務員懲戒委員會委員長石木欽（已請辭），於民國86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長期間，涉嫌為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見。於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來。

司法院指出，石木欽嚴重違反法官倫理，傷害司法形象，也讓絕大多數兢兢業業於崗位上的法官聲譽，連帶受累。

司法院表示，對此事件的發生，司法院除了感到震驚、痛心與遺憾外，也將依法追究其應負行政責任，宣示司法院絕弊的決心。希望全體司法同仁，深以為鑑，謹言慎行，共同維護司法公正形象。（編輯：林沂鋒）1080913

石木欽小檔案
  • 65年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官中等
  • 學歷：
    台灣大學國家發展研究所碩士
    中興大學法律學系大學畢業
  • 經歷：
    106年12月就任公務員懲戒委員會委員長
    高等法院院長
    最高法院法官兼庭長
    最高法院法官
    台南地方法院檢察處檢察官
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報