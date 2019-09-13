公懲會委員長石木欽涉及不當行為 已請辭

司法院13日指出，公務員懲戒委員會委員長石木欽（圖）已請辭，他在最高法院法官、庭長、高院院長任內，涉及不當行為嚴重違反法官倫理，司法院將追究行政責任。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北13日電）司法院今天指出，公務員懲戒委員會委員長石木欽在最高法院法官、庭長、高院院長任內，涉及不當行為嚴重違反法官倫理。石木欽已請辭，司法院將追究行政責任。

司法院表示，最高檢察署於今年8月29日函轉台北地檢署函件，內容指出，北檢偵查訴訟案件審理中疑似關說案件，未發現司法官涉及犯罪，但查到有司法官行為失當情事，核轉司法院研處。

司法院調查，公務員懲戒委員會委員長石木欽（已請辭），於民國86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長期間，涉嫌為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見。於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來。

司法院指出，石木欽嚴重違反法官倫理，傷害司法形象，也讓絕大多數兢兢業業於崗位上的法官聲譽，連帶受累。

司法院表示，對此事件的發生，司法院除了感到震驚、痛心與遺憾外，也將依法追究其應負行政責任，宣示司法院絕弊的決心。希望全體司法同仁，深以為鑑，謹言慎行，共同維護司法公正形象。（編輯：林沂鋒）1080913