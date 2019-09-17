台灣駐索大使館降旗 保羅醫生感傷落淚[影]
（中央社記者石秀娟雅加達17日專電）台灣與索羅門群島終止邦交，中華民國駐索羅門大使館今天降下國旗，在台灣取得醫學學位後返回索國行醫的保羅感傷落淚，廖文哲大使給他大大的擁抱，「台灣為你感到驕傲」。
外交部今年推動國際支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）時推出「南島的祝福」影片，講的是索國醫生保羅．博沙瓦伊．波波拉的故事。
台索邦交36年來，台灣透過獎學金計畫培訓超過70名索國醫事人員，保羅是其中之一。他2014年返鄉後除在GPPOL棕櫚油公司的診所任職，還在偏鄉開設私人診所，每週一至週六的晚上6時至10時到私人診所為民眾免費看診。
索國民眾在臉書網站Youth Online Campaign張貼大使館降旗的影片，影片中看到在距離首都20多公里外上班的保羅也前來向中華民國大使館致意，他與廖文哲道別時不捨落淚。
廖文哲給保羅大大的擁抱，他說，「台灣為你感到驕傲」。有台灣民眾Pearl Perla Hsieh留言鼓勵保羅：「台灣是永遠是你的第二個家，索羅門仍然是台灣的朋友」。
台灣民眾Anita Chan說他與保羅一樣畢業於成大，希望保羅盡力照顧索國人民健康，讓民眾免於傳染性疾病的威脅，政治人物來來去去，好的醫療照顧永遠存在。
索國民眾Wendilyna Wale留言，謝謝廖文哲和大使館的人員，「我們會想念你們」，謝謝你們的友誼和協助。廖文哲在降旗典禮上對民眾表達感謝，致詞時幾度哽咽。他說，雖然索國政府決定與台灣斷交，「我們仍然是朋友」，索國有8成以上的民眾仍繼續支持台灣。
廖文哲說，他派駐索國4年多，索國民眾對台灣的支持讓他很感動，「我們真的很愛你們，也希望未來能夠再相遇」。最後他也給索國民眾和索國「最好的祝福」。
台索斷交後，索國許多臉書網站及新聞網站湧入大量索國民眾的留言，許多人說他們很「謝謝台灣」，也有許多人對於索國政府的決定感到「很傷心」。
索國獨立媒體索羅門商業雜誌（Solomon Islands Business Magazine）的臉書報導大使館降旗的新聞。
索國民眾John Eke留言，謝謝台灣為索國做的一切，願上帝祝福台灣，索國該改變的不是邦交，而是總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）和國會議員，他們如果不改，中國進來也是一樣，索國需要聰明、誠實的政府來領導國家。
索國民眾Dulcie Maedina留言和台灣道別，謝謝台灣給索國的援助，台灣永遠是8成索國人民的朋友。（編輯：高照芬）1080917
- 1983年，中華民國與索羅門群島建交
- 1985年，兩國關係由總領事館層級提升為大使級外交關係
- 2019年3月，台索簽署合作備忘錄，以商業性貸款方式協助索羅門興建2023年太平洋運動會場館
- 2019年4月，索國舉行大選，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）回鍋擔任總理後，檢討對台邦交
- 2019年6月，索國政府指派相關部長組團前往其木材主要輸出國-中國考察
- 2019年7月8日，台灣的互助營造與索羅門簽署工程合作備忘錄，將承建「2023年太平洋運動會」主場館工程
- 2019年8月16日，外交部長吳釗燮在吐瓦魯參加太平洋島國論壇（PIF）活動期間，與索國總理蘇嘉瓦瑞舉行會談。台索兩國外長並簽署免簽待遇協定
- 2019年8月21日，包括索羅門前總理何瑞朗（Rick Hou）、外長馬內列（Jeremiah Manele）在內的索國內閣閣員與國會議員發表聯合聲明，支持維持台索邦交
- 2019年9月4日、5日，索羅門國會外交委員會舉行聽證會，討論是否應中斷與台灣的邦交，轉向與中國建交
- 2019年9月8日，索國外長馬內列（Jeremiah Manele）抵台訪問
- 2019年9月13日，索羅門總理蘇嘉瓦瑞召開內閣會議，討論是否與台灣斷交，轉向與中國建交，會議並討論跨黨派小組報告。報告建議總理，在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前
- 2019年9月16日，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交
- 2019年9月16日，外交部長吳釗燮表示，中華民國與索羅門群島自即日起斷交；對於索國政府內閣決定與中國建立外交關係，中華民國對此至感遺憾