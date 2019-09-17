台灣駐索大使館降旗 保羅醫生感傷落淚[影]

外交部108年推出「南島的祝福」影片，講述索羅門醫生保羅（圖）的故事。台索終止邦交讓在台灣取得醫學學位後返回索國行醫的保羅感傷落淚。（圖取自潮台灣Trending Taiwan YouTube頻道）

（中央社記者石秀娟雅加達17日專電）台灣與索羅門群島終止邦交，中華民國駐索羅門大使館今天降下國旗，在台灣取得醫學學位後返回索國行醫的保羅感傷落淚，廖文哲大使給他大大的擁抱，「台灣為你感到驕傲」。

外交部今年推動國際支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）時推出「南島的祝福」影片，講的是索國醫生保羅．博沙瓦伊．波波拉的故事。

影片來源：潮台灣Trending Taiwan YouTube頻道

台索邦交36年來，台灣透過獎學金計畫培訓超過70名索國醫事人員，保羅是其中之一。他2014年返鄉後除在GPPOL棕櫚油公司的診所任職，還在偏鄉開設私人診所，每週一至週六的晚上6時至10時到私人診所為民眾免費看診。

索國民眾在臉書網站Youth Online Campaign張貼大使館降旗的影片，影片中看到在距離首都20多公里外上班的保羅也前來向中華民國大使館致意，他與廖文哲道別時不捨落淚。

廖文哲給保羅大大的擁抱，他說，「台灣為你感到驕傲」。有台灣民眾Pearl Perla Hsieh留言鼓勵保羅：「台灣是永遠是你的第二個家，索羅門仍然是台灣的朋友」。

台灣民眾Anita Chan說他與保羅一樣畢業於成大，希望保羅盡力照顧索國人民健康，讓民眾免於傳染性疾病的威脅，政治人物來來去去，好的醫療照顧永遠存在。

索國民眾Wendilyna Wale留言，謝謝廖文哲和大使館的人員，「我們會想念你們」，謝謝你們的友誼和協助。廖文哲在降旗典禮上對民眾表達感謝，致詞時幾度哽咽。他說，雖然索國政府決定與台灣斷交，「我們仍然是朋友」，索國有8成以上的民眾仍繼續支持台灣。

廖文哲說，他派駐索國4年多，索國民眾對台灣的支持讓他很感動，「我們真的很愛你們，也希望未來能夠再相遇」。最後他也給索國民眾和索國「最好的祝福」。

台索斷交後，索國許多臉書網站及新聞網站湧入大量索國民眾的留言，許多人說他們很「謝謝台灣」，也有許多人對於索國政府的決定感到「很傷心」。

索國獨立媒體索羅門商業雜誌（Solomon Islands Business Magazine）的臉書報導大使館降旗的新聞。

索國民眾John Eke留言，謝謝台灣為索國做的一切，願上帝祝福台灣，索國該改變的不是邦交，而是總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）和國會議員，他們如果不改，中國進來也是一樣，索國需要聰明、誠實的政府來領導國家。

索國民眾Dulcie Maedina留言和台灣道別，謝謝台灣給索國的援助，台灣永遠是8成索國人民的朋友。（編輯：高照芬）1080917

影片來源：中央社

台索外交大事紀 1983年，中華民國與索羅門群島建交

1985年，兩國關係由總領事館層級提升為大使級外交關係

2019年3月，台索簽署合作備忘錄，以商業性貸款方式協助索羅門興建2023年太平洋運動會場館

2019年4月，索國舉行大選，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）回鍋擔任總理後，檢討對台邦交

2019年6月，索國政府指派相關部長組團前往其木材主要輸出國-中國考察

2019年7月8日，台灣的互助營造與索羅門簽署工程合作備忘錄，將承建「2023年太平洋運動會」主場館工程

2019年8月16日，外交部長吳釗燮在吐瓦魯參加太平洋島國論壇（PIF）活動期間，與索國總理蘇嘉瓦瑞舉行會談。台索兩國外長並簽署免簽待遇協定

2019年8月21日，包括索羅門前總理何瑞朗（Rick Hou）、外長馬內列（Jeremiah Manele）在內的索國內閣閣員與國會議員發表聯合聲明，支持維持台索邦交

2019年9月4日、5日，索羅門國會外交委員會舉行聽證會，討論是否應中斷與台灣的邦交，轉向與中國建交

2019年9月8日，索國外長馬內列（Jeremiah Manele）抵台訪問

2019年9月13日，索羅門總理蘇嘉瓦瑞召開內閣會議，討論是否與台灣斷交，轉向與中國建交，會議並討論跨黨派小組報告。報告建議總理，在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前

2019年9月16日，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交

2019年9月16日，外交部長吳釗燮表示，中華民國與索羅門群島自即日起斷交；對於索國政府內閣決定與中國建立外交關係，中華民國對此至感遺憾

中華民國結束與索羅門36年邦交關係。（中央社製圖）