更多編輯台推薦新聞：
彩繪石虎俄插畫家抵台 直呼太開心了
生活

彩繪石虎俄插畫家抵台 直呼太開心了

早安世界》郭台銘登記截止前夕棄選總統 向支持者致歉
早報

早安世界》郭台銘登記截止前夕棄選總統 向支持者致歉

九二一地震20年 斷橋危樓都復原了嗎？照片看今昔對比
生活

九二一地震20年 斷橋危樓都復原了嗎？照片看今昔對比

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
台索斷交
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。外交部長吳釗燮表示，中華民國與南太友邦索羅門群島自即日起斷交。邦交國數量降至16國。
台索斷交
新聞專題
台索斷交7/38

中華民國駐索羅門大使館降旗關館 氣氛悲傷[影]

最新更新：2019/09/17 10:42
台灣與索羅門群島16日斷交，中華民國駐索羅門大使館17日早上舉行降旗典禮。（僑胞提供）中央社記者石秀娟傳真 108年9月17日
台灣與索羅門群島16日斷交，中華民國駐索羅門大使館17日早上舉行降旗典禮。（僑胞提供）中央社記者石秀娟傳真 108年9月17日

（中央社記者石秀娟雅加達17日專電）台灣與索羅門群島16日斷交，中華民國駐索羅門大使館今天上午舉行降旗典禮，中華民國國旗在國旗歌聲中緩緩降下，現場氣氛悲傷。

降旗典禮在當地9時30分（台北時間6時30分）舉行，參加的僑胞告訴中央社記者，約200多名僑胞、索國民眾和澳洲人參與，許多民眾拿著中華民國的小國旗，氣氛悲傷。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。

索國外長馬內列（Jeremiah Manele）打電話通知中華民國駐索國大使廖文哲後，外交部長吳釗燮宣布台索斷交。中華民國與索國在1983年建交，邦誼達36年。

台灣宣布斷交後，總統蔡英文指示，大使館在今天關閉，也將撤回所有派駐索國的技術團及醫療團成員。

僑胞指出，索國首都荷尼阿拉市的市政府今天上午有索國民眾不滿總理府決定與中國建交，聚集抗議，過程和平。但市政府顧慮安全，宣布全市的學校停課一天。（編輯：陳永昌）1080917

影片來源：中央社
中華民國駐索羅門大使館17日舉行降旗典禮，約200多名僑胞、索國民眾和澳洲人參與，許多民眾拿著中華民國的小國旗，現場氣氛悲傷。（僑胞提供）中央社記者石秀娟傳真 108年9月17日
中華民國駐索羅門大使館17日舉行降旗典禮，約200多名僑胞、索國民眾和澳洲人參與，許多民眾拿著中華民國的小國旗，現場氣氛悲傷。（僑胞提供）中央社記者石秀娟傳真 108年9月17日
延伸閱讀
台索斷交 曾厚仁：反映印太地區政治理念之爭台索斷交 美參議員推台北法案反制北京霸凌分析／中國拿下索羅門 再增突破第二島鏈灘頭堡
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報