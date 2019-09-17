中華民國駐索羅門大使館降旗關館 氣氛悲傷[影]

（中央社記者石秀娟雅加達17日專電）台灣與索羅門群島16日斷交，中華民國駐索羅門大使館今天上午舉行降旗典禮，中華民國國旗在國旗歌聲中緩緩降下，現場氣氛悲傷。

降旗典禮在當地9時30分（台北時間6時30分）舉行，參加的僑胞告訴中央社記者，約200多名僑胞、索國民眾和澳洲人參與，許多民眾拿著中華民國的小國旗，氣氛悲傷。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。

索國外長馬內列（Jeremiah Manele）打電話通知中華民國駐索國大使廖文哲後，外交部長吳釗燮宣布台索斷交。中華民國與索國在1983年建交，邦誼達36年。

台灣宣布斷交後，總統蔡英文指示，大使館在今天關閉，也將撤回所有派駐索國的技術團及醫療團成員。

僑胞指出，索國首都荷尼阿拉市的市政府今天上午有索國民眾不滿總理府決定與中國建交，聚集抗議，過程和平。但市政府顧慮安全，宣布全市的學校停課一天。（編輯：陳永昌）1080917

影片來源：中央社