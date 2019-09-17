索羅門與台斷交 兩岸再陷論戰

（中央社記者繆宗翰台北17日電）索羅門群島16日召開內閣會議，決定中斷與台灣外交關係，與中共建交。中國外交部、國台辦今天接連重申「一中」原則，陸委會晚間則強調台灣從來不是中華人民共和國的一部分。

大陸委員會書面回應指出，中共刻意操作台索斷交是對亞太第二島鏈擴張與宰制策略的一環，這是民主與集權的對抗，不僅侵犯台灣與威脅全球民主自由體系，也破壞既有國際秩序與和平穩定。

聲明並強調，中共外交部及國務院台灣事務辦公室必須具備國際關係常識與認清事實。「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。」

聲明也提到，紅色滲透與擴張已不再是台灣單獨面對的問題，同時是區域及全球安全的嚴肅課題。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）昨天召開內閣會議，決定中斷長達36年的對台關係，與中共建交。

總統蔡英文昨晚召開記者會，表示這幾年來中國透過斷台灣邦交國和各種加壓手段，打擊台灣民心士氣，迫使台灣接受「一國兩制」，但她相信2300萬人民的答案都是「不可能」，不接受「一國兩制」是台灣最大的共識。

對於索羅門群島與台灣斷交，中國外交部昨晚則在官網發表書面回應，表示「高度讚賞」；發言人華春瑩今天下午則聲稱，這證明「一個中國」原則是「人心所向，大勢所趨，勢不可擋」。

至於中索何時建交，她則說「瓜熟蒂落，水到渠成」。

中國國台辦今天也以發言人馬曉光名義發布新聞稿，聲稱中國「絕不可能拿『一個中國』原則做交易」，「金錢外交」、「政治打壓」的指控都是謊言。

對此，陸委會今晚表示，國際媒體已揭露北京當局確實以「大灑幣的金錢外交」，承諾華而不實的鉅額援助，收買少數政客的手法奪取台灣邦交國。國台辦的說法，只是凸顯欲蓋彌彰、圖謀不軌的惡劣行徑。（編輯：張淑伶）1080917