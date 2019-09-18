索羅門與台斷交 白宮官員：反對中國破壞台海和平

（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）美國白宮資深官員表示，對於中國策動索羅門群島外交轉向感到失望，美國反對北京破壞台海和平穩定局面，也將審慎評估索羅門群島政府做出決定的行動。

白宮資深官員以背景說明方式回覆媒體郵件表示，美國對於中國策動索國外交由台北轉向北京的行動感到失望。北京並非與台灣民選領袖進行對話，而是選擇壓縮台灣國際空間，以適得其反的方式干預台灣民主進程。

這名官員表示，美國反對北京破壞台海和平穩定局面，並將審慎評估導致索國政府做出決定的行動。

資深官員表示，貪腐、動搖民主體制、破壞國家主權的行為與政策，不符合自由開放印度太平洋願景，也不符合美國與其合作夥伴與太平洋島國的共享價值。

美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）今天被問及台索斷交時也表示「很令人失望」。但讓他不安的是，當同意參加中國的「一帶一路」倡議後，這些國家拿到的並非資金，不是外援，而是貸款，還必須由中國的公司與勞工興建。

盧比歐也表示，知道索國政府內部存在分歧，但他們已經做出決定，現在美方也將審視與索國關係，做出美方的決定。（編輯：高照芬）1090918