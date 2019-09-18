台索斷交 AIT：正研議不同選項因應

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）台灣與南太島國索羅門群島16日斷交，美國在台協會（AIT）今天說，美國對於中國施壓其他國家與台灣斷交，持續表達關切；兩岸的和平穩定攸關美國利益，美國正研議各種不同選項來因應。

索羅門群島政府16日決定轉向與北京建交，外交部隨即宣布與索羅門斷交。索羅門是總統蔡英文2016年上台以來，第6個與台灣斷交的國家，台灣邦交國數量降至16個。

對於台索斷交，美國在台協會（AIT）昨天回應表示，中國積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣斷交，這都是有害的，且破壞區域穩定；美國對索羅門的決定深感失望。AIT並指出，與中國建立外交關係的國家，主要是出於希望刺激經濟成長及發展基礎建設，但長期下來，他們通常會發現情況更為糟糕。

此外，美國副總統彭斯（Mike Pence）原訂與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在聯合國大會期間在美國舉行會談，但根據外電報導，在台索斷交後，彭斯拒絕與蘇嘉瓦瑞會面。

記者今天再度詢問美國對索羅門下一步的做法，AIT表示，美國持續對中國施壓其他國家與台灣斷交表達關切。兩岸的和平與穩定攸關美國利益，而穩定的兩岸關係已為台海雙方及區域帶來許多益處。

AIT指出，美國持續遵循基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。美國也正在研議許多選項，來做出因應。（編輯：郭萍英/張良知）1080918