尼加拉瓜大使脫稿挺台 蔡總統盼友邦續為台發聲

總統蔡英文（左3）在外交部長吳釗燮（左）、國安會秘書長李大維（右2）等陪同下，17日晚間在台北出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」，與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（左2）、尼加拉瓜共和國駐華大使達比亞（右3）在台上鼓掌同慶。中央社記者徐肇昌攝 108年9月17日

（中央社記者顧荃台北17日電）台灣與索羅門16日斷交，尼加拉瓜大使達比亞今天致詞時脫稿表示：「台灣並不孤單，我們會跟你們站在一起」；總統蔡英文說，希望友邦繼續為台灣發聲，一起讓世界變得更好。

蔡總統晚間出席「中美洲198週年獨立紀念日」，友邦尼加拉瓜大使達比亞（William Tapia）、瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）與宏都拉斯代辦卡洛斯（Juan Carlos Barahona Rodriguez），以及監察院長張博雅、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮等人共同出席。

達比亞致詞時表示，198年前的9月15日，中美洲從西班牙獨立，讓年輕一代享有真正的自由，台灣人民也走上了這條道路。中美洲友邦與台灣擁有共同的民主價值觀，他藉此重申對台灣在國際舞台上的支持和友誼。

達比亞致詞最後脫稿說，台灣並不孤單，會跟台灣站在一起；很多國家雖然跟台灣沒有邦交，但也是支持台灣，因為台灣的確有幫助很多人。達比亞的發言在現場引起一片熱烈掌聲。

蔡總統致詞時說，中華民國台灣和尼加拉瓜、瓜地馬拉與宏都拉斯有深厚的邦誼，相互扶持一起成長，她代表台灣人感謝友邦在國際社會為台灣挺身而出，支持台灣國際參與。

總統蔡英文17日晚間在台北圓山大飯店出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」，致詞時感謝友邦一路相挺。中央社記者徐肇昌攝 108年9月17日

蔡總統指出，昨天在中國威脅利誘下，台灣失去一個友邦，這幾年中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，希望台灣會屈服，接受一國兩制，昨天她已經說過，這是不可能的。儘管中國打壓，但是台灣誠心誠意對待朋友的態度、維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場，以及台灣人民希望參與國際的決心都不會改變。

蔡總統說，今天是聯合國開議的日子，不久前外交部發表一部影片，表達台灣人對參與聯合國體系的期盼，影片中是台灣人在友邦國家推動醫療、農業、技職訓練等等的畫面，這就是台灣跟友邦一起努力做的事情，這幾年她走訪了尼加拉瓜、瓜地馬拉跟宏都拉斯，親眼見證各項合作計畫的成果。

總統指出，台灣的踏實外交著眼互惠互助的長遠未來，誠心誠意、不做華而不實的承諾，也不開空頭支票，只要朋友有需要，台灣有能力，真正的朋友絕對是全力以赴，合作無間。

她說，現在3個邦交國的咖啡在台灣非常受歡迎，進口的牛肉、海產跟水果也受到台灣市場肯定，期待有更多中美洲優質產品來到台灣，讓台灣成為中美洲商品的行銷中心。面對氣候變遷全球化的挑戰，台灣也會跟友邦一起努力，共同實現聯合國永續發展目標。

蔡總統說，台灣讓世界更好，有更多友邦的支持，就會有更大力量完成更多理想，希望友邦繼續為台灣發聲，一起讓世界變得更好。（編輯：謝佳珍）1080917