F-16V軍購特別條例草案 立法院付委審查

（中央社記者范正祥台北20日電）立法院院會今天處理報告事項議程，通過將行政院函請審議「新式戰機採購特別條例」草案交外交及國防、財政兩委員會審查。

美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，空軍將編列新台幣2500億元特別預算；行政院院會9月5日通過「新式戰機採購特別條例」草案，送立法院審議。

國防部表示，草案條文計有6條，其中第4條明定新式戰機採購所需經費上限為2500億元，以特別預算方式編列，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理；第6條規定，本條例自公布日施行至中華民國115年12月31日止。

立法院第9屆第8會期9月17日開議，開議首日程序委員會安排今天院會議程時，民進黨團即提案建請將「新式戰機採購特別條例」草案排入今天院會報告事項。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，購買F-16V提升國防能力，這個大方向國民黨團是支持的。不過，不能買貴，對於特別條例與特別預算一定會好好審查。（編輯：林興盟）1080920