外資持續匯入 新台幣升破31元創逾4個月新高

（中央社記者劉姵呈台北20日電）外資持續匯入，台股收盤站上10900點，新台幣兌美元今天也升破31元大關，收盤收30.98元，創逾4個月新高，升值2.6分，台北及元太外匯經紀公司總成交量16.3億美元。

台股加權指數今天收在10929.69點，上漲34.99點，漲幅0.32%，成交值為1445.24億元；新台幣兌美元匯率今天跟隨台股起舞，新台幣升破31元大關。新台幣兌美元今天以31.030元開盤，貶2.4分，午盤後一路走升，最高來到30.905元、最低31.04元，最終收盤升破31元大關，升值2.6分，收30.98元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）與全球主要央行大吹降息風，加上國際美元轉強，外資持續偏向匯入，新台幣短期偏向升值整理格局。根據台灣證券交易所資料顯示，三大法人今天合計買超新台幣57.52億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超最多，達50.65億元。

再者，他也表示，季底受到出口商陸續進場拋匯影響，也同步激勵新台幣開低走高，今天盤中最高一度來到30.905元；不過隨著出口商拋匯力道減弱，尾盤升幅也快速收斂。

中央銀行總裁楊金龍也於昨天表示，發現9月外資有「鉅額」且「集中」流入新台幣匯市的情形，央行基於職責有進場調節，預期新台幣來到31元價位後，短線將會在附近震盪整理，後市就看美中貿易談判是否有意外突破。

外匯交易員也認為，新台幣雖然偏向升值整理格局，但後續還是得看10月的中美貿易談判結果；不過，他認為，若貿易談判傳出好消息，勢必將激勵外資擴大匯入量能，新台幣也可能會隨亞幣起舞。（編輯：黃國倫）1080920